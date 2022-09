SPG Wilhering/Mühlbach feiert im Donaustadion dritten Auswärtssieg in Serie

Details Samstag, 10. September 2022 11:28

Zum Auftakt der fünften Runde der 1. Klasse Mitte trafen in der Begegnung zwischen dem TSV Ottensheim und der SPG Wilhering/Mühlbach zwei Mannschaften mit konträren Formkurven aufeinander. Der TSV konnte nach dem Abstieg aus der Bezirksliga das Auftaktmatch gegen Haid gewinnen, stand in den folgenden drei Partien aber stets mit leeren Händen da. Die Spielgemeinschaft hingegen fand nach zwei Auftaktpleiten in die Spur und konnte am Freitagabend mit einem souveränen 4:1-Erfolg den dritten Auswärtssieg in Serie feiern. Die Ottensheimer sind nach der vierten Niederlage am Stück auch einen Stock tiefer in der gefährlichen Zone präsent.

Gäste mit früher Führung - Leibetseder gleicht per Elfmeter aus

Vor rund 150 Besuchern war die Gästeelf von Trainer Alexander Oppolzer von Beginn an das bessere Team und hatte bereits in der Anfangsphase die Nase vorne. Im Donaustadion waren nur acht Minuten gespielt, als Sefik Dzebic eine Flanke schlug, Yunus Ural mit einem Kopfball an TSV-Schlussmann Raphael Mair scheiterte, ehe Patrick Leonhardsberger per Abstauber erfolgreich war. In der Folge bestimmte die SPG das Geschehen, die Gäste verabsäumten es jedoch, ein Tor nachzulegen. Mitte der ersten Halbzeit fand der Absteiger zusehends besser ins Spiel und machte kurz vor der Pause den Rückstand wett - nach einem Foul von Wilherings Andreas Paschinger verwandelte Simon Leibetseder den fälligen Elfmeter zum 1:2-Halbzeitstand.

Atzelsberger bringt SPG auf die Siegerstraße

Der zweite Durchgang begann wie der erste, mit einem frühen SPG-Treffer. Nach dem Wiederanpfiff des souveränen Schiedsrichter Wolfsberger waren keine zehn Minuten gespielt, als die Oppolzer-Elf mit einem schnellen Umschaltspiel zu gefallen wusste, Ural querlegte und Lukas Atzelsberger auf 1:2 stellte. Ein zweites Mal ließ sich die Spielgemeinschaft die Butter nicht vom Brot nehmen und hatte fortan Spiel und Gegner fest im Griff. In Minute 70 zeigte der Unparteiische im Ottensheimer Strafraum nach einem Handspiel auf den Punkt - Ural verwertete den Strafstoß zur Vorentscheidung. Die Heimelf von Neo-Trainer Milen Valkov war in der Schlussviertelstunde vergeblich um die Wende bemüht und kassierte in Minute 89 einen weiteren Treffer. Nach einem Pass in die Tiefe ließ sich der eingewechselte Tunahan Furuncu die Chance nicht entgehen, besiegelte der im Sommer von Liga-Konkurrent Dionysen zur SPG gewechselte Angreifer den 1:4-Endstand.

Alexander Oppolzer, Trainer SPG Wilhering/Mühlbach:

"Wir konnten den Aufwärtstrend fortsetzen und einen auch in dieser Höhe verdienten Sieg feiern. Nach den beiden Auftaktniederlagen läuft es inzwischen ganz gut und sind in der Meisterschaft angekommen. In den kommenden Runden bekommen wir es mit Gegnern in unserer Kragenweite zu tun, weshalb wir in der Tabelle nicht nach unten schauen, sondern Anschluss ans Vorderfeld finden wollen."