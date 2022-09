Gerstel-Dreierpack! Union Haid bringt Pucking erste Niederlage seit 21. Mai bei

Details Samstag, 17. September 2022 12:45

Zum Auftakt des sechsten Spieltages der 1. Klasse Mitte waren in der Begegnung zwischen der Union Haid und der Union Raiba Pucking die Rollen klar verteilt. Während die Heimelf von Trainer Okan Kücükkaya zuletzt drei Niederlagen in Serie einstecken musste und zudem mit einer Torflaute zu kämpfen hatte, ließen die Puckinger in der aktuellen Saison einem perfekten Start mit drei Siegen binnen Wochenfrist zwei Unentschieden folgen. Doch am Freitagabend bewahrheitete sich einmal mehr die alte Fußballweisheit, wonach in einem Derby eigene Gesetze herrschen. Nachdem sich in Haid die zuletzt prekäre Personalsituation entspannt hat, traten die Hausherren entschlossen und beherzt auf und fanden mit einem überzeugenden 3:1-Erfolg aus der Krise. Der Favorit hingegen musste nach sechs Siegen in den letzten acht Partien den Platz zum ersten Mal seit 21. Mai als Verlierer verlassen.

Gerstel bringt Hausherren mit Doppelpack auf die Siegerstraße

Vor rund 150 Besuchern zeigten sich die Haider gegenüber den vergangenen Wochen stark verbessert und boten dem Aufstiegsaspiranten, der die Chance auf den Sprung an die Tabellenspitze hatte, die Stirn. Die Kücükkaya-Elf agierte überaus diszipliniert und taktisch geschickt und setzte immer wieder Nadelstiche. Nach 309 Minuten ohne Treffer bannten die Hausherren den Torfluch, als der wieselflinke Patrick Gerstel, der in diesem Match an vorderster Front agierte, auf 1:0 stellte. Mit der Führung im Rücken bekam der Außenseiter Oberwasser, war fortan optisch überlegen und schlug nach einer halben Stunde erneut zu. Die Heimischen kombinierten sich auf der linken Seite sehenswert nach vorne, Arman Mukaelijan, Neuerwerbung aus St. Marien, brachte den Ball zur Mitte - wieder war es Gerstel, der das Leder nur noch einschieben musste. Die Gästeelf von Neo-Trainer Florian Seibold wusste darauf keine Antwort, sodass es bis zur Pause beim 2:0 blieb.

"Man of the Match" macht Sack zu

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Horvath warteten die Puckinger Fans vergeblich auf eine Reaktion ihrer Mannschaft. Die Hausherren kontrollierten in Durchgang zwei das Geschehen und hatten den Gegner im Griff. Nach einer Stunde machte der "Man of the Match" den Deckel drauf. Nach einem weiten Ball tanzte der schnelle Gerstel, der im letzten Winter von Liga-Konkurrent Hörsching nach Haid gewechselt war, einen Gegenspieler aus und setzte den Ball mit links ins lange Eck. Mit dem dritten Gerstel-Treffer war die Messe gelesen. Am Beginn der Schlussviertelstunde meldeten sich die Puckinger zurück im Spiel, als Stefan Spielbichler einen Freistoß ausführte, das Leder abgelenkt wurde und in den Maschen zappelte. Die Seibold-Elf war fortan bemüht, das Blatt zu wenden, dfie Gäste agierten aber nicht zwingend, sodass die Kücükkaya-Elf den Vorsprung sicher ins Ziel brachte.

Wolfgang Morawetz, Sportlicher Leiter Union Haid:

"Nach dem geglückten Befreiungsschlag ist die Freude und Erleichterung riesengroß. Besonders die Art und Weise, wie wir das Derby gewonnen haben, war erfreulich. Nach den vielen Ausfällen in den vergangenen Wochen hat sich die Personalsituation entspannt und das hat sich am Freitag positiv bemerkbar gemacht. Nach dem ungemein wichtigen Sieg geht es jetzt aber darum, nachzulegen, wenngleich am nächsten Freitag mit den Kickern aus Fraham die nächste noch ungeschlagene Mannschaft in Haid zu Gast ist."