3:0! SC Hörsching lässt Kücükkaya-Elf keine Chance

Details Samstag, 01. Oktober 2022 14:20

Zum Auftakt der achten Runde der 1. Klasse Mitte kam es zum Kräftemessen zwischen dem SC Hörsching und der Union Haid. Fünf Tage nach einem Remis in Haibach wollte die Heimelf von Neo-Trainer Dominik Feigl wieder auf die Siegerstraße zurückkehren und konnte dieses Vorhaben am Freitagabend realisieren. Der SC setzte sich mit 3:0 klar durch, lacht nach dem fünften Heimsieg in Serie für zumindest 44 Stunden von der Tabellenspitze und ist zudem auf eigener Anlage seit bereits 467 Minuten ohne Gegentor. Für die Haider hingegen war nach vier Punkten aus den letzten beiden Partien Schluss mit lustig, musste die Kücükkaya-Elf im vierten Auswärtsspiel die vierte Niederlage einstecken.

Torloser erster Durchgang

Nach den zuletzt positiven Ergebnissen traten die Gäste mit breiter Brust auf. Nach dem Anpfiff von Schiedsrichter Erlinger boten die Haider dem Favoriten die Stirn, stützten sich auf eine kompakte Defensive und ließen nicht viel zu. In einem in Halbzeit eins offenen Match hatten die Hausherren in Minute 27 die Chance zur Führung, nach einer Ecke von Lukas Wahlmüller setzte Alexander Fischer einen Volley jedoch über den Kasten. Bis zur Pause warteten die Zuschauer vergeblich auf einen Treffer, ging es torlos in die Kabinen.

Hörschinger Doppelschlag

Der Aufstiegsaspirant kehrte entschlossen auf den Platz zurück und wusste nach Wiederbeginn mit zielstrebigem Spielaufbau zu gefallen. Im zweiten Durchgang waren nur fünf Minten gespielt, als am Sportplatz Jubel aufbrandete - Samuel Diesenreither eroberte den Ball und schlug einen Stanglpass, den Daniel Kovarik verwertete. 120 Sekunden später sorgte ein Traumtor für die Vorentscheidung, als Toni Simunovic nach einem weiten Corner von Suvad Jahic zu einem Fallrückzieher ansetzte und das Leder unter die Latte knallte. Nach dem Hörschinger Doppelschlag war bei der Gästeelf von Coach Okan Kücükkaya die Moral gebrochen.

SC-Joker sticht

Mit der komfortablen Führung im Rücken agierten die Hausherren überaus geschickt, hatten das Geschehen jederzeit unter Kontrolle und lauerten auf Fehler der Gäste. Am Beginn der Schlussviertelstunde war die Messe endgültig gelesen, als ein Hörschinger Joker stach. Nach einem gelungenen Spielzug über die rechte Seite und einer Hereingabe von David Wiesinger gab der eingewechselte Eric Hellriegl Gästegoalie Sebastian Lechleitner das Nachsehen. Beinahe wäre das Ergebnis noch klarer ausgefallen, Kapitän Michael Eckerstorfer setzte einen Freistoß aus rund 20 Metern aber an die Latte.

Dominik Feigl, Trainer SC Hörsching:

"Wir haben uns zunächst schwer getan, konnten aufgrund der Steigerung in der zweiten Halbzeit aber einen ebenso verdienten wie wichtigen Sieg feiern. Es läuft bislang ausgezeichnet und sind nach dem sechsten Dreier auf Kurs. Natürlich freuen wir uns über den Sprung an die Tabellenspitze, Mitte der Hinrunde ist es aber sekundär, ob man die Tabelle anführt oder auf Platz zwei steht, wichtig ist, dass das Punktekonto reichlich gefüllt ist".