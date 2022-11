"Kracher" der letzten Runde findet in Hörsching keinen Sieger! Feigl-Elf feiert Herbstmeistertitel

Details Sonntag, 06. November 2022 11:26

Am Samstagnachmittag empfing der SC Hörsching die DSG Union Pichling zum "Kracher" der 13. Runde. Im Gipfeltreffen der 1. Klasse Mitte zwischen dem Tabellenführer und dem punktegleichen Zweitplatzierten ging es im direkten Duell um den Herbstmeistertitel. Die Gäste gingen kurz vor der Pause in Führung, in einem von Taktik bzw. Vorsicht geprägten Match gelang dem Ligaprimus im zweiten Durchgang der Ausgleich. Auch wenn die Hörschinger den achten Heimsieg in Serie nicht einfahren konnten, reichte den Mannen von Coach Dominik Feigl, der seit Sommer die Verantwortung trägt, das 1:1-Unentschieden aufgrund der klar besseren Tordifferenz zum Herbstmeistertitel. Die Schiffmann-Elf konnte sich die Herbst-Krone nicht aufsetzen, die Union überwintert nach einer bärenstarken Hinrunde aber in Lauerstellung.

Ruhender Ball bringt Gäste in Führung

Rund 350 Besucher bekamen zwei überaus vorsichtig agierende Mannschaften zu sehen. Beide Teams waren in erster Linie darauf bedacht, in der Defensive gut zu stehen und nicht in Rückstand zu geraten. Die Titelaspiranten scheuten das Risiko und neutralisierten sich im ersten Durchgang. In den ersten 45 Minuten bekamen die Fans hüben wie drüben jeweils eine nennenswerte Einschussgelegenheit zu sehen. Bei der Chance der Hausherren scheiterte Daniel Kovarik in aussichtsreicher Position an Gästegoalie Lukas Janovsky. Als es bereits nach einer torlosen ersten Halbzeit aussah, zappelte der Ball doch noch in den Maschen. Pichlings Jonas Musongi, der im Sommer von Bezirksligist Union Leonding wieder zu seinem Stammverein zurückgekehrt war, legte sich auf halblinker Position das Leder zu einem Freistoß zurecht und versenkte die Kugel aus rund 20 Metern im Kreuzeck.

Wahlmüller gleicht aus

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Krczal bekamen dier Zuschauer das gleiche Bild zu sehen, stand das Spiel auch im zweiten Abschnitt auf einem mäßigen Niveau. Nach einer Stunde brandete am Sportplatz Jubel auf, als Lukas Wahlmüller nach einem feinen Pass mit letztem Einsatz das Leder an Keeper Janovsky vorbeispitzelte und mit seinem neunten Saisontreffer auf 1:1 stellte. Auch nach dem Ausgleich änderte sich an der Charakteristik der Partie wenig. Es war zu erkennen, dass beide Teams nicht verlieren wollten und mit dem einen Punkt zufrieden waren. Das Top-Spiel blieb bis zum Schluss spannend, einen Matchball fanden aber Teams keinen vor, sodass es beim 1:1 blieb. Nach dem Schlusspfiff brachen bei den Hausherren alle Dämme, wurde der Herbstmeistertitel ausgelassen gefeiert.

Dominik Schnallinger, stellvertretender Sportlicher Leiter SC Hörsching:

"Unsere tolle Heim-Siegesserie ist gerissen, können damit aber gut leben, denn die Freude über den Herbstmeistertitel ist riesengroß. Wir sind mit dem Ziel in die Saison gestartet, im Aufstiegskampf ein Wort mitreden zu wollen, und konnten dieses Vorhaben bislang realisieren. Zum einen geht es jetzt darum, im Winter gut zu trainieren. Und zum anderen wollen wir den Kader breiter aufstellen und sind nicht abgeneigt - wenn sich etwas Passendes ergeben sollte - den einen oder anderen Spieler zu holen".