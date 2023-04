Tabellenführer setzt Siegesserie gegen TSV Ottensheim fort

Details Sonntag, 02. April 2023 17:40

In der 1. Klasse Mitte kam es in der 16. Runde zur Begegnung zwischen dem SC Hörsching und dem TSV Ottensheim. Im Duell zwischen dem Tabellenführer und dem Zehntplatzierten waren die Rollen klar verteilt. Die auf eigenem Platz seit 27. Mai 2022 ungeschlagenen Mannen von Trainer Dominik Feigl lieferten zwar keine berauschende Leistung ab, der Ligaprimus stellte seine enorme Heimstärke aber auch am Samstagnachmittag mit einem klaren 3:0-Erfolg unter Beweis und feierte den neunten Sieg in den letzten zehn Heimspielen. Zudem ist der SCH 2023 bislang mit einer blitzsauberen Weste unterwegs, konnte alle drei Rückrundenspiele gewinnen und ist zudem seit bereits 315 Minuten oihne Gegentor. Im Gegensatz zur 0:6-Pleite im Hinspiel wussten die Ottensheimer im zweiten Kräftemessen durchaus zu gefallen, die Valkov-Elf wartet aber seit bereits sechs Runden vergeblich auf einen "Dreier" und fuhr in diesem Zeitaum nur drei Punkte ein.

Tabellenführer mit Start nach Maß

Am Sportplatz waren keine fünf Minuten gespielt, als die Hausherren ihrer Favoritenrolle gerecht wurden und die erste Chance zu nutzen wussten. Nach einer Ecke von Suvad Jahic war Daniel Kovarik mit dem Kopf zur Stelle. In der Folge verzeichnete der Tabellenführer gefühlt 80 Prozent Ballbesitz, doch die Gäste agierten taktisch überaus geschickt, hielten entschlossen dagegen und verteidigten konsequent. Nur einmal fand der SCH eine Lücke im Ottensheimer Defensivverbund, nach einem Stanglpass von Patrick Strauss kam Gästegoalie Raphael Mair aber vor einem Angreifer an den Ball. Nach rund 25 Minuten freute sich der Außenseiter über den vermeintlichen Ausgleich, als nach einem Stanglpass von rechts das Leder in den Maschen zappelte, Schiedsrichter Dorfmayr entschied jedoch auf Abseits. Bis zur Pause blieb es bei der hauchdünnen Führung der Feigl-Elf.

Glanzlose Feigl-Elf legt zwei Tore nach

Nach Wiederbeginn bekamen die Zuschauer das gleiche Bild zu sehen. Der Tabellenführer verzeichnete auch in Halbzeit zwei viel Ballbesitz und auch mehr Spielanteile, dem Hörschinger Offensivspiel fehlten jedoch die zündenden Ideen, zudem fand der letzte Pass zumeist keinen Abnehmer. Auch nach der Pause krempelten die Ottensheimer die Ärmel hoch und kämpften beherzt, nach einer Stunde sorgte jedoch ein Patzer von Keeper Mair für die Vorentscheidung. Branislav Rozic zog von der linken Seite ins Zentrum, knallte den Ball mitten auf den TSV-Kasten und überraschte den 29-jährigen Schlussmann. Nach dem zweiten Treffer hatte der Ligaprimus Spiel und Gegner fest im Griff und schlug am Beginn der Schlussviertelstunde noch einmal zu, als Lukas Wahlmüller nach einem Doppelpass mit dem eingewechselten Stevo Rozic das Leder mit einem strammen Schuss zum 3:0-Endstand unter die Latte jagte.

Dominik Feigl, Trainer SC Hörsching:

"Auch wenn die Leistung nicht berauschend war, konnten wir den angestrebten Pflichtsieg einfahren und mit dem dritten Dreier im dritten Rückrundenspiel die Tabellenführung festigen. Nach dem tollen Herbst läuft es auch im Frühjahr bislang ausgezeichnet und sind auf Kurs".

