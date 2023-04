Drittes Remis am Stück! ASKÖ Blaue Elf Linz gibt Führung drei Mal aus der Hand

Details Montag, 10. April 2023 11:07

In der 17. Runde der 1. Klasse Mitte empfing die ASKÖ Blaue Elf Linz die ASKÖ Sparkasse Eferding/Fraham. Im Duell zwischen dem Tabellenneunten und dem Sechstplatzierten trafen zwei Mannschaften aufeinander, die im Frühjahr mit einer noch weißen Weste unterwegs sind. Daran änderten auch die 90 Minuten im Wasserwaldstadion nichts. Nach einem 4:1-Erfolg der Gäste im Hinspiel, bekamen die Zuschauer am Karsamstag sogar sechs Treffer serviert, die sich jedoch auf beiden Seiten gleichmäßig verteilten, weshalb mit einem 3:3-Unentschieden die Punkte geteilt wurden. Während die Mannen von Trainer Rainer Friedinger im dritten Rückrundenspiel das dritte Remis verzeichnen, nahmen die Frahamer nach zwei Siegen in Folge zumindest einen Zähler mit auf die Heimreise.

Blaue Elf geht zwei Mal in Führung

Rund 150 Besucher bekamen von Beginn an entschlossene Hausherren und nach nur zwei Minuten den ersten Treffer zu sehen. Nach einem feinen Zuspiel von Karim Ritzberger schlenzte der formstarke Micha Tindl den Ball ins lange Eck. Danach leistete sich die Blaue Elf den Luxus, die eine oder andere Chance nicht zu nutzen und wurde für diese Nachlässigkeit bestraft. Denn nach einer Viertelstunde gelang der Gästeelf von Coach Gerald Dickinger-Neuwirth quasi aus dem Nichts der Ausgleich, als Nnamdi Christopher nach einem individuellen Fehler in der heimischen Hintermannschaft sowie einem rasch ausgeführten Einwurf von der linken Seite auf das Tor zog und auf 1:1 stellte. Die Linzer ließen sich davon aber nicht beirren, traten weiterhin dominant auf und hatten zehn Minuten später die Nase wieder vorne - Daniel Kusternig konnte im Frahamer Strafraum nur durch ein Foul gestoppt werden, Dominik Neuhold verwandelte den fälligen Elfmeter souverän. Die Friedinger-Elf setzte nach und kreierte Chancen, verabsäumte es jedoch, ein Tor nachzulegen.

Gäste gleichen erneut aus

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Plöderl bekamen dier Zuschauer das gleiche Bild zu sehen. Während die Dickinger-Elf nur dann gefährlich wurde, wenn die beiden Nigerianer, Nnamdi Christopher und Ogochukwu Akpomudia, ihre Beine im Spiel hatten, bestimmte die Blaue Elf auch im zweiten Durchgang das Geschehen. Nachdem Kusternig, alleine vor dem Frahamer Kasten, am starken Keeper Patrick Spitzenberger gescheitert war, gelang den Gästen im Gegenzug der erneute Ausgleich. Nach einem Angriff über die linke Seite und einem Missverständnis in der Linzer Defensive, spitzelte Akpomudia den Ball in die Maschen.

Friedinger-Elf bringt auch dritte Führung nicht ins Ziel

In Minute 65 hatten die heimischen Fans abermals Grund zur Freude, als Tindl sich den Ball zu einem Freistoß zurechtlegte und das 23-jährige Eigengewächss mit feiner Schusstechnik die Kugel im langen Kreuzeck versenkte. Aber auch die dritte Linzer Führung an diesem Nachmittag hielt nicht lange. Drei Minuten später führten die Gäste einen Freistoß aus, bei der Flanke ging das Leder an Freund und Feind vorbei, Fabio Mugrauer stand aber goldrichtig und stellte per Kopf auf 3:3. Auch nach demn dritten Ausgleich ließ die Friedinger-Elf den Kopf nicht hängen, spielte weiterhin druckvoll nach vorne und suchte die Entscheidung. Doch während Tindl an Goalie Spitzenberger scheiterte, strich ein abgelenkter Distanzschuss von Kosovar Sejdiu über die Latte. In Minute 93 hätte beinahe ein Linzer Joker gestochen, nach einem Stanglpass setzte der ebenerst eingewechselte Ismail Muratspahic den verspringenden Ball jedoch über das leere Tor. Kurz danach war Schluss, wurden mit einem 3:3-Remis die Punkte geteilt.

Rainer Friedinger, Trainer ASKÖ Blaue Elf Linz:

"Wenn man drei Tore macht und drei Mal führt, ist es bitter, das Spiel nicht zu gewinnen. Im letzten Heimspiel, gegen Haibach, war es ähnlich und haben in diesen beiden Partien gefühlte 15 Chancen vergeben. Meine Mannschaft liefert ordentliche Leistungen ab, belohnt sich dafür aber nicht. Hätten wir von den drei bisherigen Rückrundenspielen nur eines gewonnen, wäre das Abstiegsgespenst nicht mehr zu sehen. Aber nach drei Unentschieden müssen wir in der Tabelle weiterhin nach unten schauen".

