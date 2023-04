Eigentor ebnet SC Hörsching Weg zu 15. Saisonsieg

Details Samstag, 15. April 2023 19:26

In der 18. Runde der 1. Klasse Mitte stand die Begegnung zwischen dem SC Hörsching und der ASKÖ Blaue Elf Linz auf dem Programm. Im Duell zwischen dem Tabellenführer und dem Neuntplatzierten waren die Rollen klar verteilt. Der Ligaprimus war jedoch gewarnt, zumal die Feigl-Elf ihre bislang einzige Saisonniederlage im Hinspiel einstecken musste. Zudem ergatterten die Linzer in den vergangenen elf Auswärtsspielen nur einen Punkt, den letzten Sieg in der Fremde feierte die Blaue Elf jedoch am 9. April 2022 ausgerechnet in Hörsching. Der Favorit tat sich am Samstagnachmittag schwer, setzte sich durch eine Eigentor und einen späten Treffer aber mit 2:0 durch und konnte im fünften Rückrundenspiel den fünften "Dreier" einfahren. Zudem ist der SCH seit bereits 505 Minuten ohne Gegentor und legte im Titelkampf mit dem bereits 15. Saisonsieg vor.

Eigentor bringt Tabellenführer auf die Siegerstraße

Bei ordentlichen Platzverhältnissen kontrollierten die Mannen von Trainer Dominik Feigl das Geschehen und starteten einige vielversprechenden Angriffe. Der Tabellenführer traf im letzten Drittel jedoch des Öfteren die falschen Entscheidungen bzw. fand der letzte Pass zumeist keinen Abnehmer. Nach einer halben Stunde brandete am Sportplatz dann aber doch Jubel auf, als Samuel Diesenreither sich auf der linken Seite energisch durchtankte, einen Stanglpass schlug und Simon Berger beim Klärungsversuch den Ball unglücklich ins eigene Tor lenkte. Noch vor der Pause hätte der Favorit ein Tor nachlegen können, nach einem Angriff über die rechte Seite, einer Flanke von Patrick Strauss und einer Kopfballablage von Lukas Wahlmüller, konnte Stevo Rozic eine dicke Chance aber nicht nutzen.

SCH-Joker sticht in der Nachspielzeit

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Horvath begegneten die Gäste dem Favoriten mit offenem Visier. Das Team von Coach Rainer Friedinger steigerte sich im zweiten Durchgang, ging aggressiv ans Werk und glaubte an seine Chance. Einmal hatten die Linzer den Ausgleich vor Augen, bei einer dicken Chance der Gäste konnte SCH-Schlussmannh Manuel Ortner das Leder aber gerade noch über die Latte drehen. Auch in den zweiten 45 Minuten hatte die Feigl-Elf das Spiel zumeist unter Kontrolle, der Titelaspirant kam in Halbzeit zwei aber nur zu Halbchancen. Das Match blieb bis zum Schluss spannend und wurde in der Nachspielzeit durch zwei Joker entschieden. Nach einem feinen Lochpass des zur zweiten Halbzeit eingewechselten Toni Simunovic tanzte der ebenfalls neu ins Spiel gekommene Daniel Kovarik einen Verteidiger aus, schob die Kugel an Gästegoalie Pascal Wagner vorbei und fixierte den 2:0-Endstand.

Dominik Feigl, Trainer SC Hörsching:

"In einem über weite Strecken engen Match konnten wir gegen einen vor allem in der zweiten Halbzeit starken Gegner einen Arbeitssieg feiern und mit diesem Dreier den nächsten Schritt in die richtige Richtung setzen. Zudem konnten wir unsere Torsperre verlängern und im Duell mit Konkurrent Pichling vorlegen".

