Vierter Sieg in Serie! Union Pichling bleibt Tabellenführer an den Fersen

Details Samstag, 22. April 2023 15:29

In der 1. Klasse Mitte kam es zum Auftakt des 19. Spieltages in der Begegnung zwischen dem TSV Ottensheim und der DSG Union Pichling zu einem klassischen Duell "David gegen Goliath", waren im Aufeinandertreffen zwischen dem Drittletzten der Tabelle und dem Zweitplatzierten die Rollen klar verteilt. Nach einem souveränen 4:0-Heimerfolg im Hinspiel wurde der Aufstiegsaspirant seiner Favoritenrolle auch am Freitagabend gerecht, setzte sich mit 3:0 klar durch und bleibt nach dem vierten Sieg in Serie Tabellenführer Hörsching an den Fersen. Die Ottensheimer hingegen warten seit bereits 16. Oktober 2022 vergeblich auf einen "Dreier", hängen nach der vierten Pleite am Stück in der Abstiegszone fest und sind zudem seit 400 Minuten ohne Treffer.

Zenger bringt Favoriten in Front

Die abstiegsbedrohte Heimelf von Coach Milen Valkov ging engagiert in die Partie, die Pichlinger waren aber hellwach und hatten das Geschehen vor rund 250 Besuchern unter Kontrolle. Nach 20 Minuten hatte der Favorit die Nase vorne, als die Mannen von Neo-Trainer Marko Peric schnell umschalteten und Simon Zenger auf 0:1 stellte. Die Union setzte nach und wollte die Vorentscheidung erzwingen. Die Gäste kreierten auch zwei, drei gute Chancen, fanden aber jeweils im ausgezeichneten Ottensheimer Schlussmann Raphal Mair ihren Meister. Somit blieb es bis zur Pause bei der knappen Führung des Aufstiegsaspiranten.

Peric-Elf legt zwei Tore nach

Kurz nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Heyss fand Alexander Walter eine dicke Chance vor, aber auch der 25-Jährige, dem vor zwei Wochen in Leonding ein Hattrick gelungen war, scheiterte an Goalie Mair. Wenigen Minuten später stellte die Peric-Elf die Weichen dann aber doch auf Sieg, als der zur zweiten Halbzeit eingewechselte Luka Kevkishvili aus rund 20 Metern abzog, der Ball abgelenkt wurde und im Ottensheimer Gehäuse einschlug. In Minute 57 war die Messe endgültig gelesen - Tomislav Batinic legte sich das Leder zu einem Freistoß zurecht, zwirbelte die Kugel an der Mauer vorbei und überraschte TSV-Torwart Mair. Gegen eine geschlagene Valkov-Elf ließ der Tabellenzweite nichts anbrennen, behauptete in der restlichen Spielzeit die souveräne Führung und feierte den bereits 14. Saisonsieg.

Marko Peric, Trainer Union Pichling:

"Meine Mannschaft hat eine ausgezeichnete Leistung abgeliefert und mit dem vierten Sieg in Folge die Aufstiegschance gewahrt. Sieht man von der Derby-Pleite in Asten ab, läuft es im Frühjahr ausgezeichnet, wollen die gute Serie am nächsten Samstag fortsetzen und im Heimspiel gegen Schlusslicht Puchenau einen Dreier nachlegen".

