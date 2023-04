Union Haid bezieht in Pucking bittere Derby-Niederlage

Details Montag, 24. April 2023 12:01

In der 19. Runde der 1. Klasse Mitte kreuzten unter anderem die Union Pucking und die Union Haid die Klingen. Während die Hausherren aus Pucking zwar mit Respektabstand zur Spitze, aber im doch gesicherten, vorderen Mittelfeld der Tabelle liegen, geht es für die Union Haid im beinharten Abstiegskampf der Liga, in den derzeit gleich mehrere Teams verwickelt sind, aktuell um wichtige Punkte. Für die Gäste sollten jedoch, soviel sei vorweggenommen, die Trauben an diesem Sonntagnachmittag im Derby eine Spur zu hoch hängen. Die Unger-Elf musste am Ende resultatsmäßig eine deutliche Abfuhr hinnehmen.

Union Pucking am Ende die gefährlichere Mannschaft

Im gut besuchten Seestadion der Union Pucking entwickelte sich von Beginn an ein munteres Fußballspiel, das schnell Vorteile für die Hausherren offenbarte. Die Mannschaft von Trainer Florian Seibold wirkte stets den entscheidenden Schritt voraus und erspielte sich rasch ein Mehr an Spielanteilen. Die Bemühungen der Heimischen wurden bereits früh belohnt, nach nur 16 Minuten schweißte Stefan Spielbichler einen Freistoß zum 1:0 in die Haider Maschen.

Die Gäste reagierten zunächst mit dem einen oder anderen wütenden Angriff, die beste Chance der Union Haid machte aber ein gut reagierender Timon Sipos im Tor der Puckinger im Eins-gegen-eins zunichte. So kam es, dass sich die Puckinger kurz vor dem Pausenpfiff über das 2:0 freuen durften. Oguz Tarakci zog aus etwa 25 Metern ab, sein Schuss passte genau ins Tor der Gäste.

Haid offensiv über weite Strecken zu harmlos, Hoffnung im Abstiegskampf besteht weiterhin

Endgültig ins Trockene brachten die Hausherren aus Pucking die Begegnung rund 20 Minuten vor Schluss. Spielbichler tankte sich in den Strafraum der Haider durch, um auf Oguz Tarakci querzulegen, der auf 3:0 vollstreckte, damit auch die Vorentscheidung herbeiführte. Der vierte Treffer der Partie, der den Endstand von 4:0 besiegelte, fiel bereits in der Nachspielzeit, als Grgic nach einer Parade des Gäste-Keepers sicher abstaubte. Die Union Haid bleibt trotz der Niederlage auf Tuchfühlung mit dem Relegationsplatz, die Unger-Elf hat gegenüber den punktgleichen Ottensheimern darüber hinaus ein Spiel in der Hinterhand.

Florian Seibold, Trainer Union Pucking:

„Es war schon ein verdienter Sieg. Wir sind durch einen Freistoß in Führung gegangen, dann hatte Haid eine Chance auf das 1:1, hier hat unser Tormann aber super reagiert. Ansonsten waren wir aber schon überlegen, so richtig klare Torchancen konnten sich die Haider nicht erspielen. Wir hatten, wie zuletzt etwa gegen Haibach, unglücklich verloren, die Tore einfach nicht gemacht. Nun haben wir uns einfach wieder einmal belohnt für unsere Leistung, dabei die Chancen, die wir hatten, entsprechend genutzt.“

