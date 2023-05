Erneuter Derbysieg! SPG Niederneukirchen/St. Florian Juniors zieht SKA weiße Heim-Weste aus

Details Sonntag, 30. April 2023 10:43

Am 20. Spieltag der 1. Klasse Mitte stand mit der Begegnung zwischen dem SK Kornspitz Asten und der SPG Niederneukirchen/St. Florian Juniors ein vermeintlich ungleiches Duell auf dem Programm, zumal der Drittplatzierte den Tabellenelften empfing. Doch in einem Derby herrschen bekanntlich eigene Gesetze, zudem ist die Spielgemeinschaft 2023 noch ungeschlagen und konnte im Hinspiel einen klaren 4:1-Heimsieg feiern. Die Heimelf von Coach Stefan Auer war in der Rückrunde langezeit ausgezeichnet unterwegs, nach einer 0:3-Pleite in der Vorwoche bei Blaue Elf Linz zog der SKA am Samstagnachmittag mit 2:3 erneut den Kürzeren, musste nach acht Siegen in den neun bisherigen Heimspielen den eigenen Platz erstmals als Verlierer verlassen und ist im Aufstiegskampf vermutlich aus dem Rennen. Die Reitbauer-Elf hingegen bestätigte ihre gute Frühjahrsform und hielt mit dem vierten Saisonsieg die Konkurenten im Abstiegskampf auf Distanz.

Außenseiter mit 2:0-Führung

Vor rund 200 Besuchern hatten beide Mannschaften mit dem tiefen Boden zu kämpfen. Die Gästeelf von Trainer Maximilian Reitbauer knüpfte an die zuletzt gezeigten Leistungen, wie etwa beim 2:2-Remis gegen Tabellenführer Hörsching, nahtlos an, zeigte vor dem Aufstiegsaspiranten keine Scheu und begegnete dem Favoriten auf Augenhöhe. Nach 25 Minuten setzten die Gäste den ersten Schritt Richtung erneuten Derbysieg, als Samuel Feichtner nach einer Hereingabe von links mit dem Kopf zur Stelle war. 180 Sekunden später musste SKA-Schlussmann Manuel Moser abermals hinter sich greifen - Tobias Drechsel kam an der Strafraumgrenze an den Ball und zirkelte die Kugel überlegt ins Kreuzeck. Kurz danach hatten auch die heimischen Fans Grund zur Freude. Lorenz Gruber beging im Gäste-Strafraum ein unnötiges Foul - Marco Radovanovic ließ sich diese Chance nicht entgehen, der 34-jährige Serbe verwandelte den fälligen Elfmeter und fixierte mit seinem 18. Saisontreffer den 1:2-Pausenstand.

Feichtner schnürt Doppelpack - Astener Joker sticht zu spät

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Schörkhuber bekamen die Zuschauer ein anderes Bild zu sehen. Die Auer-Elf machte im zweiten Durchgang ordentlich Dampf und drängte auf den Ausgleich. In ihrer stärksten Phase hätten die Astener das Spiel durchaus drehen können, die Hausherren konnten die eine oder andere Chance nicht nutzen. Die SPG geriet zwar unter Druck, die jungen Gästen kämpften aber beherzt und hielten entschlossen dagegen. Mitte der zweiten Halbzeit stellte die Reitbauer-Elf die Weichen endgültig auf Sieg. Wieder war es Feichtner, der bei einem missglückten Rückpass der Heimischen blitzschnell reagierte, Goalie Moser umkurvte und das Leder ins leere Tor schob. Die Astener gaben sich noch nicht geschlagen und schöpften in Minute 88 wieder Hoffnung, als der eingewechselte Martin Bruckmayr auf 2:3 verkürzte. Nach dem Anschlusstreffer setzte die Auer-Elf alles auf eine Karte und wollte den Rückstand unbedingt wettmachen, eine dicke Ausgleichschance konnte der SKA aber keine kreieren. Kurz danach war Schluss und der zweite Derbysieg der SPG Niederneukirchen/St. Florian Juniors in dieser Saison amtlich.

Rene Cevela, Sektionsleiter Union Niederneukirchen:

"Aufgrund einer großartigen kämpferischen Leistung konnten wir einen vedienten Siefg feiern. Unser junges Team präsentiert sich im Frühjahr in exzellenter Form und konnte den guten Lauf fortsetzen. Auch wenn die Freude über den zweiten Derbysieg riesengroß ist, schweben wir nach wie vor in Abstiegsgefahr und müssen darum auch in den kommenden Wochen konstant punkten".

