Dank Doppelschlag in der Nachspielzeit behauptet UFC Haibach/Donau weiße Frühjahrs-Weste

Details Sonntag, 14. Mai 2023 16:50

In der 22. Runde der 1. Klasse Mitte stand die Begegnung zwischen der SPG Wilhering/Mühlbach und dem UFC Haibach/Donau auf dem Programm. Die Mannschaften gingen unter verschiedenen Vorzeichen ins Duell zwischen dem Tabellenneunten und dem Viertplatzierten. Während die Spielgemeinschaft in den sieben bisherigen Rückrundenspielen nicht weniger als fünf Niederlagen einstecken musste, sind die Gäste unter Neo-Trainer Horst Paschinger 2023 noch ungeschlagen. Bei der 0:1-Pleite im Hinspiel kassierten die Haibacher ihre bislang letzte Niederlage und sahen am Samstagnachmittag erneut wie die Verlierer aus, doch in der Nachspielzeit drehte der UFC mit einem Doppelschlag das Match, feierte einen glücklichen 3:2-Sieg und fuhr den siebenten "Dreier" in den letzten elf Spielen ein. Die Oppolzer-Elf hingegen fand trotz einer starken Leistung nicht aus der Krise und musste die dritte Niederlage in Serie einstecken.

Starke Hausherren mit verdienter Führung

Trotz einer bislang enttäuschenden Rückrunde starteten die Mannen von Coach Alexander Oppolzer gut in die Parte. Rund 150 Besucher bekamen in der SST Arena in Mühlbach von Begann an überaus präsente und enorm zweikampfstarke Hausherren zu sehen. Die SPG war das klar bessere Team und belohnte sich dafür Mitte der ersten Halbzeit mit dem hochverdienten Führungstreffer. Gästegoalie Dominik Schlager konnte einen Angreifer nur durch ein Foul stoppen und Aliriza Cetin verwandelte den fälligen Elfmeter. Kurz danach hatten die heimischen Fans den Torschrei erneut auf den Lippen, bei einer Top-Chance strich der Ball aber knapp an der Stange vorbei. Während die Oppolzer-Elf weiterhin dominant auftrat, konnten die Gäste an die zuletzt gezeigten Leistungen nicht anknüpfen und waren mit dem 1:0-Pausenstand gut bedient.

Schatzeder bringt SPG erneut in Front

Eine Kabinenpredigt von Neo-Coach Paschinger zeigte Wirkung, denn nach dem Wiederanpfiff des ausgezeichneten Schiedsrichter Hofstädter war die Körpersprache der Haibacher eine ganz andere als vor der Pause. Die Gäste waren in Halbzeit zwei gut im Spiel und machten nach 55 Minuten den Rückstand wett, als Tobias Wiesinger nach einem Gestochere das Leder ins rechte Eck setzte. Nach dem Ausgleich verabsäumte es der UFC, nachzusetzen. Die Spielgemeinschaft übernahm zusehends wieder das Kommando und hatte in Minute 73 die Nase abermals vorne - Matthias Schatzeder war es, der nach einer Ecke auf 2:1 stellte.

Haibacher Doppelschlag in der Nachspielzeit

Nach dem zweiten Gegentreffer stellten die Gäste auf eine Dreierkette um, intensivierten ihre Offensivbemühungen und stemmten sich in der Schlussviertelstunde gegen die drohende Niederlage. Doch die Haibacher konnten das Ruder nicht herumreißen und sahen im Frühjahr erstmals als Verlierer auf, ehe in der Nachspielzeit das Spiel kippte. Zunächst zog Klaus Kaindlstorfer nach einer kurz abgespielten Ecke ab, der Ball ging an Freund und Feind vorbei und schlug im SPG-Gehäuse ein. Die Hausherren ärgerten sich noch über den erneuten Ausgleich, kurz danach kam es für die Oppolzer-Elf aber noch schlimmer. Wiesinger wurde mit einem weiten Ball auf die Reise geschickt, der 22-Jährige zog von der linken Seite in die Mitte und fixierte mit seinem zweiten Treffer an diesem Nachmittag den glücklichen 3:2-Sieg des UFC Haibach.

Horst Paschinger, Trainer UFC Haibach/Donau:

"Nach den guten Leistungen in den vergangenen Wochen, hatten wir in der ersten Halbzeit gegen eine überaus starke SPG große Probleme und waren zur Pause mit dem 0:1 gut bedient. Auch wenn wir nach der Pause wesentlich besser im Spiel waren, sah es nach einer Wende nicht wirklich aus und machten uns eigentlich schon mit der ersten Rückrundenniederlage vertraut. In der Nachspielzeit ist es dann aber Schlag auf Schlag gegangen, konnten das Spiel überraschend dehen und einen glücklichen Sieg feiern. Im Frühjahr läuft es bislang ausgezeichnet, werden versuchen die weiße Weste bis zum Schluss zu verteidigen und nehmen den dritten Tabellenplatz ins Visier".

