Derbysieg! Union Pichling mit perfektem Saisonstart

Details Sonntag, 03. September 2023 12:55

In der dritten Runde der 1. Klasse Mitte stand das überaus interessante Kräftemessen zwischen der DSG Union Pichling und dem SK Kornspitz Asten auf dem Programm. Im Rahmen des traditionellen Pichlinger Zeltfestes ging es am Samstagnachmittag nicht nur um wichtige Punkte, sondern auch um einen prestigeträchtigen Derbysieg. Nach der um Haaresbreite verpassten Relegation und der Rückkehr von Trainer Mario Schiffmann kam die Union in der neuen Saison exzellent aus den Startblöcken, behielt nach einem 4:0-Sieg gegen Neuling ESV Wels und einem 4:1-Erfolg bei Fast-Absteiger Haid auch im Derby mit 3:1 die Oberhand und ist von Tabellenführer Wilhering nur durch einen einzigen Treffer getrennt. Der SKA hingegen musste eine Woche nach einem "Dreier" beim ESV Wels im dritten Match die bereits zweite Niederlage einstecken.

Chancen auf beiden Seiten, aber torloser erster Durchgang

Vor rund 400 Besuchern spielten die Hausherren aus einer gesicherten Defensive heraus, weshalb die Blau-Weißen in der ersten Halbzeit optisch überlegen waren. Doch die taktisch geschickt agierende Union schaltete immer wieder schnell um und kam zu guten Chancen. Aber sowohl Robin Gyarmati, Neuerwerbung aus St. Florian, als auch Simon Zenger fanden im exzellenten Astener Schlussmann Paul Furtner ihren Meister. Aber auch die Gästeelf von Neo-Trainer Thomas Brunner hatte im Horst Lauß Stadion einmal die Führung vor Augen, doch Marco Radovanovic brachte bei einer Top-Chance den Ball nicht am toll reagierenden Union-Torwart Lukas Janovsky vorbei. Nicht zuletzt aufgrund der hervorragenden Leistungen der beiden Tormänner ging es torlos in die Pause.

Bruckmayr bringt Gäste in Front

Kurz nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Labmayer hatten die heimischen Fans den Torschrei auf den Lippen, nach einem Stanglpass scheiterte Gyarmati jedoch erneut an Goalie Furtner. Wenig später zappelte der Ball dann aber doch in den Maschen, allerdings im anderen Gehäuse. Martin Bruckmayr war es, der einen ausgezeichnet vorgetragenen Astener Angriff durch das Zentrum erfolgreich abschloss. Nach dem Gegentor waren die Pichlinger kurz geschockt, mit der Einwechslung von Alexander Walter und Jan Pollak kam nach einer Stunde aber frischer Wind ins Spiel der Union.

Pichlinger Doppelschlag

Mitte der zweiten Halbzeit drehte die Schiffmann-Elf das Match durch einen Doppelschlag. Zunächst war Gyarmati nach einem gelungenen Spielzug erfolgreich. 180 Sekunden später scheiterte Alexander Walter zunächst an Keeper Furtner, ehe Mario Schmidberger den Abpraller zum 2:1 verwertete. Dieser Doppelschlag zeigte bei den Gästen Wirkung. Die Schiffmann-Elf hingegen hatte die Siegerstraße erreicht, ließ sich davon nicht abbringen und machte am Beginn der Schlussviertelstunde den Sack endgültig zu - nach einem kurz abgespielten Corner knallte Moritz Moser die Kugel zum 3:1-Endstand ins Kreuzeck.

Mario Schiffmann, Trainer DSG Union Pichling:

"Meine Mannschaft war in der ersten Halbzeit überaus kompakt, wusste nach dem Gegentor auch spielerisch zu gefallen und konnte aufgrund einer geschlossen starken Leistung einen verdienten Sieg feiern. Nach dem negativen Ausgang der letzten Meisterschaft war dieser sensationelle Saisonstart nicht unbedingt zu erwarten. Doch die junge Mannschaft - vier 15-Jährige sind neu im Kader - spielt ansehnlichen Fußball. Am kommenden Samstag erwartet uns im Auswärtsspiel gegen St. Valentin 1b eine unangenehme Aufgabe, wollen in Niederösterreich die weiße Weste aber verteidigen".

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.