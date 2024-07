ASKÖ Luftenberg nach Aufstieg: "Freuen uns sehr auf die neue Saison"

Details Samstag, 06. Juli 2024 20:38

Die Anhängerschaft des ASKÖ Luftenberg blickt auf eine äußerst erfolgreiche Spielzeit in der vergangenen Saison zurück, in der man am Ende den Aufstieg in die 1. Klasse Nord-Ost feiern konnte. Man verlor zwar das Kopf-an-Kopf-Rennen um die Meisterschaft gegen die Konkurrenz aus Baumgartenberg, was die Vorfreude auf die kommende Spielzeit in die 1. Klasse jedoch keineswegs mildert. Ligaportal sprach mit Luftenbergs sportlichen Leiter Andreas Fröller über die Ziele und Pläne des Aufsteigers.

Euphorie nach sensationeller Saison

Vor einem Jahr gingen die Luftenberger zwar ambitioniert in die Spielzeit der 2. Klasse, der Aufstieg wurde dabei jedoch nie als Ziel ausgerufen. "Der Aufstieg war für uns vor der Saison kein muss, weshalb wir die meiste Zeit ohne Druck aufspielen konnten, was sich sehr positiv auf unsere Ergebnisse ausgewirkt hat." analysiert Fröller die Lage des Vereins vor und während der letzten Saison. Mit 59 Zählern auf dem Punktekonto und der besten Offensive der Liga ist man nun souverän und verdient aufgestiegen. Nur drei Mal mussten die Luftenberger als Verlierer vom Platz gehen und auch im letzten Spiel gelang noch ein 4:0 Auswärtssieg, mit dem man eine sensationelle Saison abschließen konnte, die nun für Euphorie im ganzen Verein sorgt.

Katsdorfer-Trio soll die Qualität im Kader erhöhen

Nun gilt der Blick auf die Planungen für die neue Saison, die im Juni bereits auf Hochtouren liefen. Nun hat man vier Neuzugänge an Bord. Alexander Höbart, Elias Geissler und Daniel Wendl kommen alle von den Katsdorf Juniors nach Luftenberg. Das neue Quartett wird von Klaus Eder komplettiert, der von Saxen kommt. Weitere Transfers sind derzeit nicht geplant, außer es sollte sich noch kurzfristig etwas ergeben, so Fröller. Mit den neuen und der Euphorie möchte man sich nun in der neuen Liga beweisen und dort auch bestehen. "Unser Ziel ist es, dass wir idealerweise nichts mit dem Abstieg zu tun haben werden und uns in der Liga etablieren." blickt Fröller mit Zuversicht auf die anstehende Spielzeit.

Details

