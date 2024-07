ASKÖ Mauthausen will mit breitem Kader ganz vorne mitmischen

Details Donnerstag, 18. Juli 2024 17:44

In der Saison 2022/23 landete die ASKÖ Mauthausen aus der 1. Klasse Nord-Ost auf dem dritten Tabellenplatz und verpasste damit nur knapp den möglichen Aufstieg in die Bezirksliga. In der abgelaufenen Spielzeit erwischte man keinen guten Start in die Saison, sodass in der Hinrunde nur der 10. Tabellenrang herausschaute. Nach der Winterpause spielte der ASKÖ Mauthausen jedoch schon wieder befreiter auf, wodurch man sich mit 22 Punkten in der Rückrunde am Ende den starken vierten Tabellenplatz sichern konnte. LIGAPORTAL unterhielt sich mit dem Sportlichen Leiter, Werner Pröll und gibt einen Einblick über die derzeitige Lage bei der ASKÖ.

Trotz zwei Niederlagen zum Saisonende zeigt man sich zufrieden

Durch vielen Höhen und Tiefen musste der ASKÖ Mauthausen in der abgelaufenen Saison gehen, nach dem Start der neuen Saison durfte der ASKÖ Mauthausen gleich drei Siege nacheinander feiern, jedoch ging es dann schnell bergab. In den restlichen elf Spielen der Herbstsaison konnte man nur zwei Siege einfahren, wodurch es am Ende nur für den zehnten Tabellenplatz mit 17 Punkten reichte. Auf einen schlechten Herbst folgte ein gutes Frühjahr - so die kann man die Saison des ASKÖ Mauthausen kurz und knapp beschreiben. Trotz zweier bitteren Abschlussniederlagen gegen SPG Algenmax Pregarten 1b und Saxen konnte man mit 22 Punkten aus der Rückrunde noch den vierten Platz fixieren. Mauthause schrammte nur knapp am Podest vorbei. „Wir haben 22 Punkte gemacht. Leider haben wir die letzten zwei Saisonspiele bitter verloren. Sonst hätten wir ein sehr gutes Frühjahr gehabt. So war das Frühjahr in Ordnung“, so Pröll.

Starke Testspielergebnisse: Auf 6:0-Sieg folgt respektables Unentschieden gegen Landesligisten

In Mauthausen läuft das Training seit zwei Wochen wieder auf Hochtouren und die ersten Testspiele wurden erfolgreich absolviert. Am Freitag, dem 12. Juli, fand das erste Testspiel gegen die SU Schenkenfelden aus der 1. Klasse Nord statt, das mit 6:0 gewonnen wurde. Auch gegen den Landesligisten aus Naarn trat man am Dienstag, dem 16. Juli an, hier endete die Partie 0:0. Am Transfermarkt hatte man sich noch gut verstärken können, Mehmet Zenelaj (von Ried/Riedmark) und Benjamin Bocsi (von Ungarn) kamen neu zur ASKÖ. Auch auf die Langzeitverletzen kann man wieder zurückgreifen. David Toth verließ den Verein hingegen in Richtung Ungarn.

„Wir möchten mit unserer Qualität vorne mitspielen“

In der neuen Spielzeit strebt man in Mauthausen einen ähnlich guten Platz in der Tabelle an wie in der vergangenen Saison. Pröll kommentierte: „Am Defensivverhalten werden wir noch arbeiten, um so wenige Gegentore wie möglich zu kassieren.“ Auch in puncto Kaderbreite ist man in Mauthausen sehr gut aufgestellt. Der Sportliche Leiter sagte dazu: „Mit diesem Kader erwarten wir schon, dass wir vorne mitspielen können. Auch von der Bank aus werden wir sehr gut nachlegen können.“

