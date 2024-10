Union Baumgartenberg trotz Verletzungspech optimistisch im Kampf um den Klassenerhalt

Mit einem Vorsprung von zwei Punkten beendete die Union Baumgartenberg die vergangene Saison in der 2. Klasse als Tabellenführer und konnte somit den Aufstieg in die 1. Klasse Nord-Ost feiern. Der Start in die neue Spielklasse verlief jedoch anders als erhofft. Aufgrund zahlreicher Ausfälle konnte das Team in sechs Spielen lediglich einen Punkt erringen. Ob die Stimmung dennoch positiv ist und welche internen Ziele verfolgt werden, erläuterte der sportliche Leiter Philipp Kieslinger in einem kurzen Gespräch.

Endlose Verletzungsliste

„Wir haben im Sommer auf dem Transfermarkt sehr gute Arbeit geleistet und einen qualitativ hochwertigen Kader zusammengestellt. Leider kämpfen wir derzeit mit einer scheinbar endlosen Liste an verletzten Spielern. Teilweise fehlten uns 6 bis 7 Akteure aufgrund von Verletzungen. Während wir zu Beginn der Saison ausschließlich Ausfälle in der Abwehr hinnehmen mussten, sind wir nun in der Offensive von einer Verletzungsserie betroffen. Zusätzlich fällt jetzt auch noch unser Stammtorhüter aus.“

„Spielerisch haben wir stets mindestens auf Augenhöhe agiert. Letztlich muss man jedoch festhalten, dass die Punktausbeute schlichtweg unzureichend ist. Bei vier der fünf Niederlagen haben wir maximal mit zwei Toren Unterschied verloren, was zeigt, dass durchaus mehr möglich gewesen wäre. In den sogenannten 50:50-Situationen haben wir zudem oft das Nachsehen – was leider häufig der Fall ist, wenn man in einer schwierigen Phase steckt“, äußerte sich Philipp Kieslinger zum bisherigen Saisonverlauf.

Im Sommer musste die Union mit Tadeas Sedlak und Jan Carda zwei Abgänge in Richtung Tschechien verkraften. Gleichzeitig konnte mit Tomas Darena jedoch ein neuer tschechischer Spieler für Baumgartenberg gewonnen werden. Zudem sicherte man sich die Dienste von Mario Baumgartner (von Perg/Windhaag), Leonhard Ellmer (von St. Valentin) und David Smolen (von Amaliendorf-Aalfang).

Trainerteam leistet gute Arbeit

„Das Trainerteam leistet trotz der widrigen Umstände derzeit hervorragende Arbeit. Die Stimmung innerhalb der Mannschaft ist, trotz des missglückten Saisonstarts, weiterhin sehr gut. Wir hoffen, dass wir bis zum Winter die entscheidenden Duelle im Kampf um den Klassenerhalt für uns entscheiden können, sodass wir im Frühjahr, wenn hoffentlich alle Spieler wieder einsatzbereit sind, voll angreifen können.“

Besonders stolz ist man in Baumgartenberg auf den Nachwuchs: „Wir sind sehr stolz auf unsere Nachwuchsarbeit. Unsere Jugendabteilung ist gut aufgestellt, und wir erwarten, dass in den kommenden Jahren regelmäßig junge Spieler den Sprung in die Kampfmannschaft schaffen. Das muss in unseren Spielklassen auch immer das Ziel sein: Spieler aus den eigenen Reihen in der ersten Mannschaft zu sehen.“

Das Saisonziel ist laut Kieslinger klar formuliert: „Vor der Saison haben wir uns ein Ziel von 34 Punkten gesetzt, das wir gerne erreichen würden. Nach dem holprigen Start wird das jedoch eine Herausforderung. Letztlich liegt unser Hauptziel im Klassenerhalt. Ob wir am Ende Platz 7 oder Platz 10 belegen, ist dabei von untergeordneter Bedeutung.“