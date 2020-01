1. Klasse Nord-Ost: "Totes Rennen in der Experten-Tabelle"

Details Mittwoch, 01. Januar 2020 11:31

In der Herbstsaison 2019 der 1. Klasse Nord-Ost versuchten die Experten (Trainer bzw. Funktionäre) ihr Glück und tippten in den 13 Runden die jeweiligen Spiele. Die Hinrunde war von einem packenden Dreikampf geprägt, während sich bei den Expertentipps ein dramatisches Duell entwickelte, das letztendlich keinen Sieger sah. Für den Ligaprimus aus Bad Zell sprang lediglich der fünfte Platz heraus, der USV St. Oswald/Freistadt und der SC St. Valentin hingegen sammelten jeweils 32 Punkte und verzeichnen zudem das exakt gleiche Torverhältnis, weshalb sich der Zweite und der Dritte die "Herbst-Krone" teilen. Mit Respektabstand belegte der SC Tragwein-Kamig, der in der Hinrunde als Neunter ins Ziel gekommen war, den überraschenden dritten Rang. In der "Experten-Tabelle" wurde die Union Bad Kreuzen die "Rote Laterne" los und kam auf den zwölften Platz. Der Vorletzte aus Rainbach hingegen ist mit lediglich neun Zählern das Schlusslicht.

Expertentipps:

Runde 1 - Michael Mahringer, Trainer Union Lasberg

Runde 2 - Thomas Engelmaier, Trainer SC St. Pantaleon/Erla

Runde 3 - Thomas Bauernfeind, Trainer Union Rainbach/M.

Runde 4 - Robert Hochetlinger, Sektionsleiter SC Tragwein/Kamig

Runde 5 - Rainer Friedinger, Trainer Union Schweinbach

Runde 6 - Marian Haider, Trainer Union Bad Zell

Runde 7 - Kevin Eder, Trainer Union Saxen

Runde 8 - Philip Auer, Trainer ASKÖ Luftenberg

Runde 9 - Daniel Winklehner, Sektionsleiter USV St. Oswald/Freistadt

Runde 10 - Michael Aglas, Sportchef Union Bad Kreuzen

Runde 11 - Andreas Liedl, Sektionsleiter Union Schönau

Runde 12 - Karl Auracher, Trainer Union Pabneukirchen

Runde 13 - Harald Leitner, Sektionsleiter SC St. Valentin

"Experten-Tabelle" Herbst 2019:

(In Klammer ist die Platzierung in der "echten" Tabelle bzw. sind die am grünen Rasen erspielten Punkte)

1. (02) USC St. Oswald/Freistadt 32 (31) Punkte 29-11 Tore

1. (03) SC St. Valentin 32 (29) 29-11

3. (09) SC Tragwein/Kamig 23 (15) 18-15

4. (11) Union Saxen 22 (14) 19-15

5. (01) Union Bad Zell 21 (32) 22-15

6. (08) Union Schweinbach 19 (15) 17-12

7. (04) Union Lasberg 19 (25) 15-14

8. (10) Union Pabneukirchen 14 (15) 15-19

9. (12) SC St. Pantaleon/Erla 12 (11) 12-19

10. (05) Union Schönau 12 (16) 11-18

11. (06) ASKÖ Luftenberg 11 (16) 11-18

12. (14) Union Bad Kreuzen 11 ( 7) 14-23

13. (07) SPG Weitersfelden/Kaltenberg 10 (16) 13-23

14. (13) Union Rainbach/M. 9 ( 8) 10-22

