1. Klasse Nord-Ost: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Details Dienstag, 22. Dezember 2020 18:31

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 2.251.927 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Rupert Schmalzer (Union Schönau)

Endergebnis:



1. Rupert Schmalzer (Union Schönau / 3996 Stimmen)

2. Florian Wagner (Union Lasberg / 3232 Stimmen)

3. Kevin Fabian (SC St. Valentin / 1963 Stimmen)

4. Patrick Binder (Union Bad Kreuzen / 1120 Stimmen)

5. Matthias Kastenhofer (Pabneukirchen / 581 Stimmen)

6. Raphael Thürriedl (USV St. Oswald/Fr. / 558 Stimmen)

7. Fabian Farthofer (Union Schönau / 508 Stimmen)

8. Nico Lesterl (Union Schweinbach / 469 Stimmen)

9. Roland Brandstetter (Union Schönau / 458 Stimmen)

10. Pascal Hochetlinger (Tragwein-Kamig / 364 Stimmen)