1. Klasse Nord-Ost: Wähle das beliebteste "hausbauführer.at" Unterhaus-Team 2021!

hausbauführer.at - Österreichs größte Suchmaschine für Bauen und Wohnen - präsentiert: Die Corona-Krise zwingt den Amateurfußball nach wie vor in die Knie - niemand weiß, wann das runde Leder auf Österreichs Plätzen wieder rollen darf. Um die Wartezeit etwas erträglicher zu gestalten, veranstaltet Ligaportal in der Zeit von 30. März bis 07. Mai die große Wahl zum beliebtesten Unterhaus-Team Österreichs. Das Voting findet in jeder der 170 Kampfmannschaftsklassen von der Regionalliga bis zur untersten Klasse statt. Jene Teams, die ihre Fans am besten mobilisieren und österreichweit die meisten Stimmen sammeln, gewinnen brandneue adidas-Matchbälle im Gesamtwert von 5.000 €. Das beliebteste Unterhaus-Team Österreichs erhält von Ligaportal.at zusätzlich 500 € in bar! Jetzt neu: Spare bis zu 50% im neuen Ligaportal-Fußballshop!

Laufzeit: Bis 07. Mai 2021 um 12:00 Uhr ist die Wahl zum beliebtesten Unterhaus-Team geöffnet. Jede Stunde kann eine Stimme abgegeben werden.

Was gibt es zu gewinnen? Jene Vereine, die österreichweit die meisten Stimmen sammeln, gewinnen brandneue adidas-Matchbälle (Größe 5) im Gesamtwert von 5.000 €! Das beliebteste Unterhaus-Team Österreichs erhält von Ligaportal.at zusätzlich 500 € in bar! Platz 1: 15 adidas Match-Bälle + 500 € in bar

15 adidas Match-Bälle Platz 2: 10 adidas Match-Bälle

10 adidas Match-Bälle Platz 3: 8 adidas Match-Bälle

8 adidas Match-Bälle Platz 4: 6 adidas Match-Bälle

6 adidas Match-Bälle Platz 5: 4 adidas Match-Bälle

4 adidas Match-Bälle Platz 6 bis 10: jeweils einen adidas Match-Ball Wie kann ich viele Stimmen sammeln? Klicke auf "Gefällt mir" und teile den Link der Umfrage auf deiner persönlichen Facebook-Seite bzw. der Vereins-Facebook-Fanpage. Schicke all deinen Freunden eine private Nachricht auf Facebook und bitte sie um tatkräftige Unterstützung. Teile den Link per WhatsApp, Messenger, oder E-Mail und lade all deine Freunde ein. Bitte deinen Verein um Unterstützung (Promotion auf der Facebook-Fanpage des Vereins sowie auf der Klubhomepage). Verteile Flyer im Ort und in deinem Verein. Ligaportal.at wünscht viel Glück und Erfolg.

