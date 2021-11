"Träumen alle davon, Meister zu werden!" - SC St. Valentin Sektionsleiter Harald Leitner im Interview!

Details Samstag, 27. November 2021 13:43

Der SC St. Valentin ist im Rennen um den Aufstieg in der 1. Klasse Nordost voll dabei. Aus 13 Spielen holte man ganze 26 Punkte, nur zwei Mannschaften haben mehr Zähler auf dem Konto. Trotz der erfolgreichen Hinserie wird der Aufstieg kein leichtes Ziel - zwischen Platz eins und vier beträgt die Punktedifferenz lediglich zwei Punkte. Wer hier die Nase vorn haben wird am Ende der Saison, ist schwer zu sagen. Zur genaueren Analyse des Drittplatzierten, dem SC St. Valentin, bat Ligaportal deren Sektionsleiter Harald Leitner.

Ligaportal: Wie zufrieden seid ihr mit dem Abschneiden in der Hinrunde?

Leitner: „Wir sind mit der Herbstrunde sehr zufrieden. Erfreulich ist auch, dass unsere Reserve den Herbstmeistertitel einfahren konnte. Ebenso haben wir sehr viele junge Spieler, die sich sehr gut integriert haben über unseren neuen Trainer. Wir haben einen sehr breiten Kader, das ist auch ein maßgeblicher Grund für unseren Erfolg.“

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein?

Leitner: „Die Stimmung ist grundsätzlich sehr gut. Das Coronavirus und die damit verbundenen Einschränkungen drücken die Stimmung natürlich, das ist aber bei allen so. Sportlich passt die Stimmung aber. Wir haben nur drei Mal verloren, davon zwei Mal gegen die direkten Konkurrenten. Da waren wir auch klar unterlegen und haben zu viele Fehler gemacht bzw. sind einige junge Spieler noch unerfahren und nicht so routiniert.“

Ligaportal: Gibt es bei euch schon fixe Abgänge/Zugänge? Auf welchen Positionen sieht man Handlungsbedarf?

Leitner: „Es ist derzeit nichts geplant. Ausschließen will ich nichts. Es kann sein, dass sich der eine oder andere anbietet oder zu uns kommen will im Laufe der Übertrittszeit. Geplant ist nichts, man kann aber im Fußball nicht alles planen. Wir sind gut aufgestellt und müssen daran arbeiten, hinten cleverer und sicherer zu werden damit wir in den entscheidenden Spielen nicht so viele Gegentore kassieren.“

Ligaportal: Welches Ziel setzt ihr euch für die Rückrunde?

Leitner: „Man träumt als Spieler, Trainer, Verein davon Meister zu werden und wenn es möglich ist wollen wir das schon schaffen. Wir liebäugeln auch, wenn sich das nicht ausgeht mit dem zweiten Platz und der eventuellen Relegation. Falls wir letztendlich knapp vorbeischrammen, wird es auch Gründe geben dafür. Dann schauen wir nach vorne aufs nächste Jahr."

Ligaportal: Rechnet ihr damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann?

Leitner: „Ich gehe davon aus, dass es im Frühjahr schon wieder gehen wird. Falls wirklich wie geplant die Impfpflicht kommen sollte, steht dem auch nichts im Weg. Ich hoffe aber nach wie vor, dass es sich auch so bereinigt und wieder halbwegs Normalität einkehrt. Mit Sport verbindet man viel, es wäre also erschreckend wenn wir erneut aussetzen müssten.“

