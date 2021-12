1. Klasse Nord-Ost: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2021 ist...

Details Mittwoch, 15. Dezember 2021 10:39

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2021. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 1.928.102 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2021 ist...

Jakob Panholzer (SC Tragwein-Kamig)

Endergebnis:



1. Jakob Panholzer (SC Tragwein-Kamig / 2236 Stimmen)

2. Patrick Binder (Union Bad Kreuzen / 1534 Stimmen)

3. Dominik Grössling (SC Tragwein-Kamig / 1241 Stimmen)

4. Daniel Obereder (Union Bad Kreuzen / 870 Stimmen)

5. Lukas Peirlberger (USV St. Oswald/Fr. / 541 Stimmen)

6. Philip Schibani (St. Pantaleon/Erla / 418 Stimmen)

7. Rene Stütz (USV St. Oswald/Fr. / 414 Stimmen)

8. Lukas Müller (Union Schweinbach / 268 Stimmen)

9. Göktan Özyilmaz (St. Pantaleon/Erla / 254 Stimmen)

10. Manuel Mühlbachler (SC Tragwein-Kamig / 235 Stimmen)

