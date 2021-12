Schweinbach fündig geworden auf der Trainersuche - Sektionsleiter Philip Gollner im Interview!

Details Samstag, 18. Dezember 2021 19:58

Die Sportunion Schweinbach spielte eine mäßige Halbsaison und überwintert mit 16 Punkten auf dem Konto auf dem 10. Tabellenplatz in der 1. Klasse Nordost. In Anbetracht der etwas schlechteren Vorsaison, in der man mit 9 Punkten aus 12 Spielen auf dem 12. Tabelleplatz stand, kann man jedoch zumindest befriedigt sein, sich vorerst aus dem Abstiegskampf fernhalten zu können. Zudem trennte man sich nach der 1:0-Niederlage gegen Luftenberg in der 5. Runde von Chefcoach Miklos Fejes und ist nun im Winter nach einer interimistischen Lösung fündig geworden. Ligaportal sprach mit Philip Gollner, dem Sektionsleiter der Schweinbacher.

Ligaportal: Wie zufrieden seid ihr mit dem Abschneiden in der Hinrunde?

Gollner: „Im Großen und Ganzen war die Hinrunde solide, wir hätten uns aber mehr vorgestellt. Wir sind nicht umsonst nach der 5. Runde mit unserem Trainer getrennte Wege gegangen und haben dann den Co-Trainer interimsmäßig das Vertrauen geschenkt.“

Ligaportal: Habt ihr schon einen fixen Nachfolger auf dem Trainerposten?

Gollner: „Ja, es hat einen absoluten Wunschkandidaten gegeben, der uns vor ein paar Wochen auch fix zugesagt hat. Das wäre Gerald Kitzler, der 2019 mit Altenberg Meister geworden ist. Mario Seyr wird wieder Co-Trainer der KM und 1b Trainer sein. Auch unser Torwarttrainer Viktor Haisza bleibt uns erhalten. Das ist jetzt unsere absolute Wunsch-Trainerkonstellation.“

Ligaportal: Wird sich bei euch was auf dem Transfermarkt tun?

Gollner: „Auf dem Spielermarkt wird sich bei uns nichts tun. Abgänge wird es sicher nicht geben und Neuzugänge kann man eigentlich nie ausschließen. Man weiß nie was sich noch tut in den nächsten Wochen, aber prinzipiell bleibt der Kader so wie er ist.“

Ligaportal: Welches Ziel habt ihr euch für die Rückrunde gesetzt?

Gollner: „Das oberste Ziel ist mal, die Ideen und die Philosophie des neuen Trainers umsetzen. Die ganze Mannschaft muss an einen Strang ziehen, damit wir die Spielidee relativ schnell umsetzen können und damit erfolgreich sind. Unser Ziel vor der Saison war Top-6, das ist jetzt mit der Kaderstärke auch allemal möglich und das wollen wir nach wie vor erreichen.“

Ligaportal: Wie hält sich die Mannschaft im Winter fit?

Gollner: „Ich hoffe, dass wir am 17. Jänner planmäßig starten können mit der Vorbereitung. Jetzt hatten wir in den letzten zwei Jahren eh keine Wintervorbereitung und die wäre essentiell in Sachen Physis. Ansonsten gibt es bei uns ein Abo fürs Fitnessstudio, welches man sich für drei Monate nehmen konnte. Weiters gehen die Burschen brav laufen und absolvieren Hometrainings.“

Ligaportal: Wer wird Meister in der 1. Klasse Nordost?

Gollner: „Normalerweise von der Kaderqualität her St. Oswald, die sind normalerweise der klare Favorit. Tragwein darf man aber auch nicht abschreiben, die sind schonmal Herbstmeister geworden. Das ist einfach ein total sympathischer, cooler Verein mit vielen jungen Burschen - gönnen würde ich es Tragwein/Kamig.“

