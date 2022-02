"Wir setzen auf unseren Nachwuchs!" - Union Saxens Sektionsleiter Falk Tröger im Interview!

Details Sonntag, 30. Januar 2022 21:52

In der 1. Klasse Nordost könnte es kaum spannender sein im Rennen um den Aufstieg - Platz eins und Platz vier trennen nur magere zwei Punkte voneinander. Mittendrin, genauer gesagt auf dem vierten Rang, ist die Union Saxen, die wohlgemerkt mit nur elf Gegentoren die beste Defensive der Liga stellt. Nun muss besagte Truppe den schmerzlichen Abgang eines absoluten Leistungsträgers verkraften, der im Frühjahr zwei Klassen höher in der Landesliga Ost kicken wird. Ligaportal sprach mit Falk Tröger, dem Sektionsleiter der Union Saxen, über die Hinrunde, die Personalsituation und die anstehenden Aufgaben.

Ligaportal: Wie zufrieden seid ihr mit dem Abschneiden in der Hinrunde?

Tröger: „Sehr zufrieden. Wir haben letztes Jahr auf unsere Jugend gebaut und schon gehofft, dass wir um die oberen Ränge mitspielen können, was wir jetzt auch geschafft haben. Wir haben jetzt im Winter mit Matthias Lehbrunner einen Abgang zu verkraften, der natürlich weh tut. Den werden wir aber mit unseren jungen Spielern ersetzen.“

Ligaportal: Was hat in der Hinrunde konkret gut funktioniert? Wo sieht man eventuell noch Verbesserungsbedarf?

Tröger: „Wir haben aufgehört mit Legionären zu spielen, da war im Vorhinein nicht absehbar, dass wir so gut starten, das war schonmal super. Wir hatten trotz allem viel Verletzungspech, Probleme mit Corona-bedingten Ausfällen, deswegen war dieses Abschneiden nicht so zu erwarten. Wir wissen aber, was für einen guten Nachwuchs wir haben und den wollen wir auch einbinden.“

Ligaportal: Sie haben den Abgang von Matthias Lehbrunner schon erwähnt, hat sich bei euch personaltechnisch sonst schon was getan?

Tröger: „Nein, überhaupt keine. Es sind auch keine Transfers geplant, wir haben wie gesagt viele junge Leute, die wir da reinschmeissen können. Man sieht gerade jetzt auch mit der Pandemie, welche Probleme im Nachwuchs und in den Reserven entstehen. Wir sind da wirklich dahinter, unsere eigenen Jungs nicht zu vergraulen. Das ist unsere absolute Priorität."

Ligaportal: Was nehmt ihr euch für die Rückrunde vor?

Tröger: „Es wird schwierig, wir wollen aber oben dranbleiben und denjenigen, die aufsteigen wollen, den Weg so schwierig wie möglich machen. Dann schauen wir, inwieweit wir mithalten können.“

Ligaportal: Wie sieht bei euch die Vorbereitung aus, hattet ihr schon Testspiele?

Tröger: „Nein, nächste Woche ist unser erstes Testspiel. Wir trainieren schon seit zwei Wochen unter Einhaltung der Bestimmungen. Wir haben auch schon in der Halle trainiert und uns da primär auf die körperliche Fitness konzentriert. Es läuft alles super, wir trainieren drei Mal pro Woche. Derzeit ist kein Trainingslager geplant, ich bin mir aber trotzdem sicher, dass wir gut in die Saison starten werden, weil die Jungs sehr gut mitarbeiten und wieder Gas geben wollen.“

Bisherige Abgänge (Stand 30.01.22):

Matthias Lehbrunner (DSG Union Naarn)