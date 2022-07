Union Schweinbach: "Wenn alle Spieler gesund und fit sind, verfügen wir über einen starken Kader"

Details Freitag, 08. Juli 2022 10:42

In den beiden coronabedingt abgebrochenen Meisterschaften der 1. Klasse Nord-Ost stand die Sportunion Schweinbach am achten bzw. zwölften Tabellenplatz. Auch in der vergangenen Saison präsentierten sich die Mannen von Trainer Gerald Kitzler, der seit Winter die Verantwortung trägt, in der unteren Hälfte der Tabelle und kamen als Achter ins Ziel. "Wir wollten uns eigentlich im oberen Tabellendrittel zeigen und haben deshalb das gesteckte Ziel nicht ganz erreicht. Aber unter Neo-Coach Kitzler ziehen die Spieler voll mit und geht die Entwicklung der Mannschaft in die richtige Richtung", erklärt Sektionsleiter Philip Gollner, der in der Sommerpause einen Heimkehrer begrüßen konnte.

Nur drei Heimsiege

Die Schweinbacher absolvierten in Summe eine solide Saison, sammelten im Herbst 16 Punkte und fuhren in der Rückrunde 15 Zähler ein. Während sechs Mannschaften weniger Gegentore kassierten, durften nur fünf Teams mehr Treffer bejubeln. "Unter Coach Kitzler sind wir ausgezeichnet in die Rückrunde gestartet, hatten dann aber einen Hänger. Über weite Strecken haben wir uns im Niemandsland der Tabelle aufgehalten und blicken auf eine relativ sorgenfreie Saison zurück", so Gollner, der sich über fünf Auswärtssiege freuen konnte - auf eigener Anlage fuhr die Union nur drei "Dreier" ein. "Wir verfügen über den größten Platz der Liga und können uns die Heimschwäche nicht wirklich erklären. Im Frühjahr haben wir nur ein einziges Heimspiel, gegen Weitersfelden, gewonnen. Auch die Leistung beim Unentschieden gegen Tragwein war sehr gut, in den übrigen Heimspielen war die Performance aber nicht berauschend", meint der Sektionsleiter. "Dabei sind unsere Heimspiele aufgrund der neuen Flutlichtanlage interessant und attraktiv und sind bemüht, in der neuen Saison zu einer gewissen Heimstärke zu finden".

Ein Heimkehrer und eine weitere Verstärkung

Mit Stürmer Marcel Pichler kehrt ein Schweinbacher Eigengewächs zu seinem Stammverein zurück. Zudem wechselt Defensivspieler Lukas Bachl, der als Sechser oder in der Innenverteidigung agieren kann, nach zwölf Jahren in Altenberg vom Bezirksligisten zur Union. "Wir freuen uns riesig, dass wir Marcel in intensiven Gesprächen zu einer Rückkehr bewegen konnten. Auch Lukas, den Coach Kitzler aus seiner Zeit in Altenberg kennt, ist eine große Verstärkung und sucht bei uns eine neue Herausforderung. Aktuell führen wir Gespräche mit jungen Spielern aus der Umgebung, sodass im Sommer möglicherweise noch ein Kicker zu uns wechseln könnte", sagt Philip Gollner. Während Michael Glanzegg nach Unterweitersdorf zurückkehrt, nimmt sich Jakob Ecker aus privaten Gründen eine Auszeit.

Oberes Tabellendrittel im Blick

Am vergangenen Montag startete der Achtplatzierte in die Vorbereitung und feierte im gestrigen Testspiel gegen Luftenberg einen 5:0-Sieg. Am 16. Juli messen die Schweinbacher die Kräfte mit Landesliga-Absteiger Union Katsdorf. Nach einer jahrelangen Präsenz in der unteren Tabellenhälfte, strebt die Union eine Rangverbesserung an und möchte einige Plätze nach oben klettern. "Wir waren in den vergangenen Jahren eher in der unteren Region zu finden, deshalb darf man nicht allzu viel erwarten. Dennoch nehmen wir uns für die neue Saison viel vor und wollen uns im Bereich des oberen Drittels zeigen. Auch wenn wir, wenn alle Spieler gesund und fit sind, über einen starken Kader verfügen, wird es für einen Platz ganz vorne in der Tabelle vermutlich nicht reichen", meint der Sektionsleiter.

1. Klasse Nord-Ost Transferliste