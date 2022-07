Union Lasberg: "Die Mannschaft muss sich eine bessere Platzierung erarbeiten"

Details Dienstag, 19. Juli 2022 12:21

"Wir hätten uns etwas mehr erwartet, zudem war der Abstand zu den Top-Teams viel zu groß. Aber um sich weiter vorne zu positionieren, muss man einen Lauf haben, und den konnten wir nicht starten. Dennoch sind wir in Summe nicht unzufrieden, zumal wir mit dem Abstiegskampf nichts zu tun hatten", erklärt Christian Tucho, Sektionsleiter der Wimberger Sportunion Lasberg. In den beiden coronabedingt abgebrochenen Meisterschaften der 1. Klasse Nord-Ost standen die Mühlviertler am vierten bzw. achten Tabellenplatz und kamen in der vergangenen Saison als Sechster ins Ziel.

Fehlende Konstanz

Die Union sammelte im Herbst 21 Punkte und fuhr in der Rückrunde 18 Zähler. "Auch wenn die Saison punkemäßig stabil verlaufen ist, hat uns die nötige Konstanz gefehlt. An einem Wochenende haben wir gegen ein Top-Team gepunktet, mussten dann aber in der nächsten Runde gegen einen Nachzügler Federn lassen. Und wenn man keine Serie hinlegt, kommt man nicht vom Fleck", so Tucho. Die Lasberger feierten sieben Heimsiege und behielten in der Fremde vier Mal die Oberhand. Während nur die Top-Fünf der Tabelle mehr Treffer bejubeln durften, kassierten lediglich vier Teams weniger Gegentore. "Die Statistiken sind nicht schlecht, aber eben nur Durchschnitt. Leider ist uns der Sprung ins obere Drittel der Tabelle nicht geglückt und haben im direkten Duell mit Schönau die Chance auf den Top-Fünf-Platz vergeben", meint der Sektionsleiter.

Drei neue Kräfte und vier Abgänge

Während Martin Affenzeller und Dominik Kerschbaummaier ihre Karrieren beendeten, haben Michael Hackl (Pregarten) und Peter Ploberger (Asten) den Verein verlassen. Gemeinsam mit Thomas Hölzl wechselte auch der talentierte Michael Reidinger von Freistadt zur Union. Mit Jakob Berger, der bei Landesliga-Absteiger Union Katsdorf in der Reserve aktiv war, steht eine weitere neue Kraft zur Verfügung. "Nach der Eroberung des Meistertitels haben wir unser U16-Team aufgelöst, weshalb fünf, sechs Talente in den Kader nachrücken", freut sich Christian Tucho über den Nachschub aus den eigenen Reihen.

Vor spannender Saison

Die Mannen von Trainer Michael Tucho, der seit Frühjahr 2021 die Verantwortung trägt, nahmen am 4. Juli die Vorbereitung in Angriff und bestritten bislang zwei Testspiele: 1:4 gegen Freistadt und 1:2 gegen Neumarkt/Mühlkreis. Zudem nahmen die Lasberger am Feistritz Cup teil und belegten hinter dem SV Sandl den zweiten Platz. Im nächsten Test trifft die Union am kommenden Freitag auf die SPG Windhaag/Leopoldschlag. Nach dem sechsten Rang in der vergangenen Saison ist die Tucho-Elf bestrebt, in der Tabelle nach oben zu klettern. "Wie schon im letzten Jahr ist auch heuer wieder der Klassenerhalt das Primärziel, wenngleich wir grundsätzlich eine Rangverbesserung anstreben. Es ist sicher einiges möglich, aber die Mannschaft muss sich eine bessere Platzierung erarbeiten", sagt Christian Tucho. "Da die beiden Top-Teams aus St. Oswald und St. Valentin in die Bezirksliga aufgestiegen sind, ist eine spannende Meisterschaft zu erwarten, das betrifft sowohl die obere, wie auch untere Tabellenregion. Die Liga dürfte sich etwas ausgeglichener gestalten, Tragwein und Saxen muss man aber wieder auf der Rechnung haben. Auch wenn wir die Lücke zur Tabellenspitze schließen wollen, richten wir den Fokus auf den Einbau bzw. die Entwicklung der jungen Spieler".

