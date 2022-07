1. Klasse Nord-Ost: Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Details Freitag, 22. Juli 2022 17:23

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten Spieler der Saison 2021/2022. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als großartig bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen 2.500.641 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Christian Hofreiter (USV St. Oswald/Fr.)

Endergebnis:



1. Christian Hofreiter (USV St. Oswald/Fr. / 5312 Stimmen)

2. Gabriel Sandner (SC St. Valentin / 2515 Stimmen)

3. Kevin Pretl (Union Saxen / 2460 Stimmen)

4. Jonas Oprießnig (USV St. Oswald/Fr. / 2079 Stimmen)

5. Patrick Binder (Union Bad Kreuzen / 644 Stimmen)

6. Florian Tschunko (Union Lasberg / 598 Stimmen)

7. Philip Schibani (St. Pantaleon/Erla / 265 Stimmen)

8. Manuel Mühlbachler (SC Tragwein-Kamig / 141 Stimmen)

9. David Holzer (Union Bad Zell / 139 Stimmen)

10. Tobias Watzinger (St. Pantaleon/Erla / 117 Stimmen)