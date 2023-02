Union Arbing: "Unter dem neuen Trainer werden die Karten neu gemischt"

Details Mittwoch, 15. Februar 2023 18:17

In den vergangenen Jahren war die Union Arbing in der 2. Klasse Nord-Ost aktiv, eroberte dort in den letzten Saison den Vizemeistertitel und kehrte in die 1. Klasse Nord-Ost zurück. Einen Stock höher tun sich die Mühlviertler bislang überaus schwer, konnten in der Hinrunde nur einen einzigen Sieg feiern und wissen in der Tabelle lediglich die punktegleichen Kicker aus Steyregg hinter sich. "Wir haben gewusst, dass in der 1. Klasse die Luft dünn ist und uns eine ungemein schwerige Saison erwartet. Leider hat es im Herbst nur zum vorletzten Platz gereicht, hätten aber durchaus mehr Punkte einfahren können", erklärt Obmann Gerhard Hochstöger.

Seit 27. August 2022 sieglos

In der dritten Runde konnte der Aufsteiger in Rainbach den ersten und bislang einzigen Saisonsieg feiern und wartet seit bereits 27. August 2022 vergeblich auf einen "Dreier". In den zwölf übrigen Spielen teilten die Kicker aus dem Bezirk Perg mit dem Gegner fünf Mal die Punkte und mussten sieben Niederlagen einstecken. "Das es nicht einfach wird, haben wir gewusst, dennoch hätten wir zwei, drei Siege mehr feiern und uns besser positionieren können. Doch in einigen Spielen haben wir eine Führung aus der Hand gegeben, das hat auch daran gelegen, dass in der zweiten Halbzeit des Öfteren die Kräfte geschwunden sind", sagt Hochstöger.

37 Gegentore

Die Union fuhr sechs der acht bislang gesammelten Punkte in der Fremde ein, vor heimischer Kulisse warten die Arbinger aber noch immer auf ein Erfolgserlebnis. Während immerhin vier Teams weniger Treffer erzielten, kassierten die Mühlviertler satte 37 Gegentore und avancierten zur Schießbude der Liga. "Neben der mangelnden Physis waren die viel zu vielen Gegentore unser zweites großes Problem. Dennoch ist die Lage nicht hoffnungslos, zumal die in der Tabelle vor uns platzierten Mannschaften nur ein paar Punkte mehr am Konto haben. Zudem ist unter dem neuen Trainer ein Motivationsschub zu spüren", spricht der Obmann David Haml an, der zum Herbstausklang von Daniel Windner, der inzwischen bei Bezirksligist Königswiesen tätig ist, das Zepter übernommen hat.

Erfolgreiche Testspiele - ein Zugang

Der Nachzügler bereitet sich seit geraumer Zeit auf die entscheidende Phase der Meisterschaft vor und hat bereits drei Testspiele in den Beinen: 7:3 gegen Münzbach, 3:1 gegen Kirchberg/Thening und 2:5 gegen Hofkirchen/Traunkreis. In den nächsten Tagen steht ein Trainingslager in Niederösterreich auf dem Programm. "Die Leistungen in den Testspielen waren vielversprechend. Unter dem neuen Trainer werden die Karten neu gemischt, wittern etliche Spieler die Chance auf den Sprung in die Startelf. Unter der Leitung von David Haml, der ein ausgezeichneter und zudem erfahrener Coach ist, weht ein frischer Wind", ist der Obmann mit der aktuellen Entwicklung zufrieden. Dem neuen Übungsleiter steht eine Verstärkung zur Verfügung, wechselte der 25-jährige Sebastian Kreiner von Bezirksliga-Herbstmeister Naarn nach Arbing.

Intensiver Abstiegskampf

Die Union überwintert auf einem Abstiegsplatz, in Arbing werden jedoch die Ärmel hochgekrempelt und ist bemüht, das Abstiegsgespenst in die Schranken zu weisen. "Auch wenn es aufgrund der aktuellen Tabellensituation nicht gut aussieht, glauben wir an den Klassenerhalt und wollen unbedingt über den Strich klettern. Wir haben hart um den Aufstieg gekämpft und uns im letzten Jahr belohnt, demzufolge wollen wir unbedingt in der Liga bleiben", meint Gerhard Hochstöger. "Es erwartet uns eine intensive und schwierige Rückrunde, der Klassenerhalt ist aber ein realistisches Ziel, zumal die Konkurrenten in Reichweite sind. Um dieses Vorhaben realisieren zu können, dürfen wir aber im Frühjahr nicht so viele Gegentore erhalten wie im Herbst und müssen zudem mehr Spiele gewinnen".

