Sportunion Schweinbach Kapitän Rene Holzweber betritt legendären 300er-Club

Details Montag, 29. Mai 2023 10:21

Die Sportunion Schweinbach und Kapitän Rene Holzweber – ein bereits 25-jähriges Bündnis, welches so manches Fußballromantiker-Herz höher schlagen lässt. Holzweber durchlief sämtliche Nachwuchsmannschaften bei seinem Stammverein und kommt auf insgesamt 470 Pflichtspieleinsätze im Schweinbach-Dress. Am Wochenende lief der Spielführer des Tabellenführers der 1. Klasse Nordost beim 2:0-Heimerfolg gegen Schenkenfelden zum 300. Mal für seinen Herzensklub in der Kampfmannschaft ein, was ihn dort zu einer absoluten Legende macht. Seit seinem ersten Einsatz beim 2:0-Sieg gegen Weitersfelden/Kaltenberg am 7. Juni 2009 erzielte der heute 31-jährige Defensivmann 43 Tore und ist vor allem vom Elfmeterpunkt eine Macht – die letzten 27 Strafstöße seit 2015 versenkte Holzweber allesamt. Als weiterer Karrierehöhepunkt winkt die Rückkehr in die Bezirksliga. In die letzten zwei Runden geht die Mannschaft von Trainer Gerald Kitzler mit drei Zählern Vorsprung auf den ersten Verfolger Saxen und hat auch im direkten Duell mit den Machländern die Nase vorn.

Zum 300. Mal lief Rene Holzweber (li.) für die Sportunion Schweinbach auf. Unter den Gratulanten waren auch Sektionsleiter Philip Gollner und "Oberfan" Gerhard Müller (re.) /// Fotocredit: Sportunion Schweinbach

