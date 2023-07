Union Bad Zell: "Hatten hinten des Öfteren einen Tag der offenen Tür"

Details Mittwoch, 12. Juli 2023 13:40

In der vergangenen Saison der 1. Klasse Nord-Ost kam die Union Bad Zell über biederen Durchschnitt nicht hinaus und landete als Achter in der unteren Hälfte der Tabelle. Die Mannen von Trainer Roland Ametzberger, der im letzten Sommer die Verantwortung übernommen hatte, sammelten im Herbst bescheidene 15 Punkte, im Frühjahr sprangen immerhin 20 Zähler heraus. "Wir wollten uns im Bereich des oberen Tabellendrittels positionieren, konnten unser Vorhaben aber nicht realisieren und sind demzufolge mit dem Abschneiden nicht zufrieden. Allerdings war die Liga ungemein eng und ausgeglichen, hat nicht viel gefehlt und waren vom Fünften aus Schenkenfelden nicht allzu weit entfernt", erklärt der stellvertretende Sektionsleiter, Andreas Schmid.

22 Hölzl-Tore, aber Probleme in der Defensive - nur vier Heimsiege

Die Mühlviertler feierten immerhin fünf Auswärtssiege, konnten im heimischen Hedwigspark aber lediglich vier "Dreier" einfahren. "Vor nicht allzu langer Zeit waren wir daheim eine Macht, konnten in der letzten Saison daran aber nicht anknüpfen und sind demnach mit der bescheidenen Heim-Bilanz ganz und gar nicht zufrieden", so Schmid. Während nur fünf Mannschaften mehr Treffer bejubeln konnten - Florian Hölzl traf 22 Mal ins Schwarze und zeichnete für genau die Hälfte der 44 Union-Tore verantwortlich - kassierten lediglich die beiden Absteiger aus Arbing und Weitersfelden mehr Gegentore. "Vorne war Hölzl quasi unsere Lebensversicherung, hat Florian oft und regelmäßig getroffen. Allerdings hat sich die Hintermannschaft nicht von ihrer besten Seite präsentiert. In den vergangenen Jahren konnten wir uns zumeist auf eine kompakte Defensive stützen, in der letzten Meisterschaft hatten wir hinten jedoch des Öfteren einen Tag der offenen Tür und haben viel zu viele Tore erhalten", weiß der Funktionär, wo der Schuh drückt. "Auch wenn wir in Summe unter den Ewartungen geblieben sind, haben wir uns zumindest im Frühjahr über weite Strecken ordentlich präsentiert".

Ein neuer Verteidiger und ein Rückkehrer

Die Kicker aus dem Bezirk Freistadt befinden sich bereits in der zweiten Woche der Vorbereitung. Am kommenden Wochenende steht der Mühlviertler Alm-Cup auf dem Programm, ehe die Union am 21. Juli, gegen Münzbach, das erste offizielle Testspiel bestreitet. Beim Trainingsauftakt konnte Coach Ametzberger neben den "üblichen Verdächtigen" mit Kevin Schorn, der bei der Union Perg einige Einsätze in der OÖ-Liga verzeichnete, einen neuen Verteidiger begrüßen. Zudem steht Mittelfeldspieler Matthias Spenlingwimmer nach einer längeren Auszeit wieder zur Verfügung. "Mehr war nicht geplant und wird sich auch nicht tun. Wir arbeiten stets vorwiegend mit eigenen Leuten und halten an dieserr Philosophie weiterhin fest", sagt Andreas Schmid und freut sich, dass kein Akteur den Verein verlassen hat.

Oberes Tabellendrittel im Visier

In der neuen Saison soll im Mühlviertel der Pfeil nach oben zeigen, möchte sich die Ametzberger-Elf am Vorderfeld der Tabelle orientieren. "In der kommenden Punktejagd soll mehr als ein achter Rang herausspringen, ist ein Top-Fünf-Platz das erklärte Saisonziel und wollen ins obere Drittel der Tabelle klettern", so Schmid. "Da die Liga nicht schlechter geworden ist, ist wieder eine ungemein spannende Saison zu erwarten, zumal mit Ried/Riedmark und Königswiesen zwei Bezirksliga-Absteiger dabei sind, zudem wurde mit dem 1b-Team von OÖ-Ligist Pregarten ein starker Aufsteiger unserer Gruppe zugeteilt. Wir blicken der Meisterschaft aber zuversichtlich entgegen und sind überzeugt, eine gute Rolle spielen zu können".

