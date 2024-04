Bad Kreuzen fährt ersten Sieg im Frühjahr ein: SU Schenkenfelden kassiert großen Dämpfer im Aufstiegsrennen

Details Montag, 22. April 2024 22:33

Auf dem Papier hatte die SU Schenkenfelden beim gestrigen Heimspiel bei der Union Bad Kreuzen als der sichere Sieger ausgesehen. Der Fußball schreibt aber oft seine eigenen Geschichten und so auch am gestrigen Sonntagnachmittag: Der Tabellenvorletzte ließ vor heimischer Kulisse nichts anbrennen, schlug nach einem frühen Treffer zu den richtigen Zeitpunkten zu und fuhr wichtige drei Punkte im Kampf um den Klassenerhalt ein.

Schenkenfelden kommt nach frühem Rückschlag nicht ins Spiel

Die Hausherren erwischten einen wahren Traumstart in die Partie: Bereits in Minute drei konnte eine Hereingabe in Richtung Stefan Fraundorfer verlängert werden, dessen folgender Abschluss brachte die Kurstädter direkt in Führung (3.). Sichtlich beflügelt von dem Führungstreffer lieferten die Gastgeber auch eine richtig gute Partie ab, hätten im Laufe des ersten Abschnitts auch den Vorsprung ausbauen können, zeigten sich im vorderen Drittel aber zu uneffizient. Erst kurz vor dem Pausenpfiff gab es nach einem Foul von Schenkenfelden-Keeper Vinzenz Holzer im Strafraum Elfmeter für Bad Kreuzen – Marcel Prömmer trat an und versenkte die Kugel zum verdienten 2:0 (45.).

Fraundorfer schnürt Doppelpack

Ähnlich wie in der Woche zuvor gegen Tabellenführer Ried/Rmk. führte die Union Bad Kreuzen überraschend zur Pause mit 2:0, nun galt es nur den Vorsprung nicht wieder aus der Hand zu geben. Man zog sich geschickt zurück, überließ den Gästen über weite Strecken die Kugel und fokussierte sich darauf, die Räume in der Gefahrenzone so dicht wie möglich zu halten. Der Matchplan ging auch voll auf, die Schenkenfeldner bissen sich Angriff für Angriff die Zähne aus und kassierten am Ende sogar noch das bittere 0:3. Nach einem Konter schnürte Fraundorfer seinen Doppelpack (96.) und sorgte zugleich für den Schlusspunkt der Partie.

Die Union Bad Kreuzen stellt sich am Sonntag (16:30 Uhr) bei der ASKÖ Mauthausen vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt die SU Intersport Pötscher Schenkenfelden die Union Ried in der Riedmark.

Stimme zum Spiel

Cosmin-Gheorghe Goje (Spielertrainer Union Bad Kreuzen):

„Wir haben vor allem in der ersten Hälfte gut spielen können und hatten auch mehr Torchancen. In der zweiten Halbzeit war der Gegner dann spielerisch etwas besser. Wir hatten in anderen Spielen etwas Pech, konnten diesmal aber unsere Tore schießen und waren von der ersten bis zur letzten Minute konzentriert. Das war denke ich die beste Partie von uns bis jetzt."

1. Klasse Nord-Ost: Union Bad Kreuzen – SU Intersport Pötscher Schenkenfelden, 3:0 (2:0)

96 Stefan Fraundorfer 3:0

45 Marcel Prömmer 2:0

3 Stefan Fraundorfer 1:0

Details

