Wichtiges Lebenszeichen! Union Rainbach siegt in Pregarten

Die Union Rainbach im Mühlkreis kam am Freitag zu einem 3:1-Erfolg gegen die SPG Algenmax Pregarten 1b. Nach dem Hinspiel hatte sich die SPG Pregarten 1b dank eines 3:0-Sieges mit der vollen Punktzahl wieder auf den Rückweg gemacht. Das Tabellenschlusslicht ist so wieder am Leben und blickt gespannt auf die Konkurrenz an diesem Wochenende.

Kunststück bringt Gäste in Führung

Für den Führungstreffer von Rainbach i.M. zeichnete Mario Wagner verantwortlich (7.) – der Rainbacher traf aus knapp 40 Metern sehenswert ins leere Tor. Eine starke Leistung zeigte Tobias Auer, der die Gäste mit einem Doppelpack in sicheres Fahrwasser brachte (28./38.). Das überzeugende Auftreten der Union fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung. Nach dem Seitenwechsel gab man die komfortable Führung auch nicht aus der Hand. Niklas Killinger schoss die Kugel zum 1:3 für Pregarten 1b über die Linie (73.) – dabei blieb es aber am Ende auch. Obwohl der Union Rainbach im Mühlkreis nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es die SPG Algenmax Pregarten 1b zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 3:1.

Zahlen und Fakten

Die SPG Pregarten 1b hat auch nach der Pleite die elfte Tabellenposition inne. Der Angriff ist bei den Gastgebern die Problemzone. Nur 26 Treffer erzielte Pregarten 1b bislang. Die SPG Algenmax Pregarten 1b kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf zehn summiert. Ansonsten stehen noch sechs Siege und drei Unentschieden in der Bilanz. Die SPG Pregarten 1b überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Die Leistungssteigerung von Rainbach i.M. lässt sich in der Rückrundentabelle ablesen, wo die Union Rainbach im Mühlkreis einen deutlich verbesserten sechsten Platz einnimmt. Die Hinserie schloss man auf Rang 14 ab. Die drei Punkte brachten für Rainbach i.M. keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Mit erschreckenden 51 Gegentoren stellt die Union Rainbach im Mühlkreis die schlechteste Abwehr der Liga. Vier Siege, drei Remis und 13 Niederlagen hat Rainbach i.M. momentan auf dem Konto.

Pregarten 1b tritt kommenden Mittwoch, um 15:00 Uhr, bei der Union Agora Königswiesen an. Zwei Tage später empfängt die Union Rainbach im Mühlkreis die Union WABS Saxen.

1. Klasse Nord-Ost: SPG Algenmax Pregarten 1b – Union Rainbach im Mühlkreis, 1:3 (0:3)

73 Niklas Killinger 1:3

38 Tobias Auer 0:3

28 Tobias Auer 0:2

7 Mario Wagner 0:1

