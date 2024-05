Spannung bis zur letzten Sekunde: Schönau erkämpft sich ein 2:2 gegen Bad Zell

Details Montag, 27. Mai 2024 22:06

Im dramatischen Derby der 1. Klasse Nord-Ost teilten sich die Union Schönau und die Union Bad Zell die Punkte in einem mitreißenden 2:2-Unentschieden. Das Spiel, das im Schönauer Sportpark ausgetragen wurde, hielt die Fans bis zur letzten Minute in Atem. Besonders bemerkenswert war die Schlussphase, in der Schönau einen 0:2 Rückstand aufholte und sich so einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf sicherte.

Erste Halbzeit: Bad Zell dominiert

Die Gäste aus Bad Zell begannen das Spiel stark. Florian Hölzl, der gefährlichste Angreifer der Bad Zeller, brachte sein Team in der 42. Minute in Führung. Nach einem fehlerhaften Ausflug des Schönauer Torwarts überlupfte Hölzl geschickt den Keeper zum 0:1. Trotz guter Ansätze und gefährlicher Standards konnte Schönau in der ersten Hälfte keinen Treffer erzielen, und die Mannschaft ging mit einem Rückstand in die Pause.

Die dramatische Schlussphase

Die zweite Hälfte begann, wie die erste geendet hatte, mit einem weiteren Tor für die Bad Zeller. In der 55. Minute erzielte Hölzl seinen zweiten Treffer des Tages mit einem spektakulären Schuss ins rechte Kreuzeck, der die Führung auf 0:2 ausbaute. Schönau, getrieben von der drohenden Niederlage, erhöhte den Druck. Die Wendung des Spiels begann in der 88. Minute, als Jan Schönbauer nach einer präzisen Flanke den Anschlusstreffer zum 1:2 erzielte und neue Hoffnung für die Schönauer weckte.

Die entscheidende Szene des Spiels ereignete sich in der 90. Minute. Nach einem als schmeichelhaft empfundenen Elfmeterpfiff, verwandelte Burak Katar den Strafstoß zum 2:2-Ausgleich. Dieses Tor in der buchstäblich letzten Aktion des Spiels sicherte Schönau einen hart erkämpften Punkt.

Das Spiel endete in einem dramatischen Unentschieden, das die Schönauer in ihrem Kampf gegen den Abstieg unterstützt, während es für Bad Zell ein Dämpfer in ihrem Bestreben war, die Saison in den Top 4 zu beenden. Das Derby war ein Beweis für den unbändigen Willen beider Mannschaften und zeigte, dass im Fußball wirklich alles möglich ist.

1. Klasse Nord-Ost: Schönau : Bad Zell - 2:2 (0:1)

96 Burak Katar 2:2

88 Jan Schönbauer 1:2

55 Florian Hölzl 0:2

42 Florian Hölzl 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.