Rusnak-Viererpack! SPG Pregarten 1b knallt ASKÖ Mauthausen ab

In einem spannenden Spiel der 25. Runde in der 1. Klasse Nord-Ost musste die ASKÖ Mauthausen eine klare 1:5-Niederlage gegen die SPG Pregarten 1b hinnehmen. Während die Gastgeber in der ersten Halbzeit noch gut mithalten konnten, zeigte sich in der zweiten Halbzeit die Überlegenheit der Pregartner, die insgesamt fünf Treffer erzielten. Ein Traumtor von Kevin Kapeller reichte nicht aus, um die Niederlage der Mauthausener zu verhindern.

Frühe Führung für Pregarten

Von Beginn an entwickelte sich ein intensives Spiel, als der Schiedsrichter die Partie zwischen ASKÖ Mauthausen und SPG Pregarten 1b anpfiff. Bereits in der 32. Minute konnte Pregarten durch Jakub Rusnak in Führung gehen. Ein Distanzschuss, der unglücklich abgefälscht wurde, landete im Netz der Mauthausener. Kurz zuvor hatte die ASKÖ Mauthausen durch einen Freistoß die Chance zur Führung, doch der Schiedsrichter entschied, den Freistoß wiederholen zu lassen, der anschließend nichts einbrachte.

Nach dem ersten Treffer kam es zu keinem weiteren Tor in der ersten Halbzeit, und die Teams gingen mit einem Stand von 0:1 in die Kabinen. Die Gastgeber zeigten sich kämpferisch, konnten jedoch keine zwingenden Chancen kreieren, um den Ausgleich zu erzielen.

Pregartner Dominanz in der zweiten Halbzeit

Kaum war die zweite Halbzeit angepfiffen, erhöhte Rusnak für die Pregartner. In der 49. Minute erzielte er das 0:2 und verschaffte seiner Mannschaft eine komfortable Führung. In der 63. Minute nutzte Rusnak erneut einen katastrophalen Abwehrfehler der Mauthausener Defensive, erhöhte auf 0:3 und schnürte damit seinen Hattrick.

In der 68. Minute konnten die Mauthausener schließlich den Anschlusstreffer erzielen. Kevin Kapeller, der zuvor eingewechselt wurde, wollte eigentlich flanken, doch der Ball wurde immer länger und landete schließlich im Kreuzeck. Ein sehenswertes Traumtor, das den Stand auf 1:3 verkürzte und den Gastgebern kurzzeitig Hoffnung gab.

Doch diese Hoffnung wurde schnell wieder gedämpft. In der 81. Minute konnte Michael Scheweder in Szene gesetzt werden und den Drei-Tore-Vorsprung wieder herstellen. Die Gäste zeigten sich in Topform und ließen den Mauthausenern keine Chance, das Spiel zu drehen.

Den Schlusspunkt war aber dem Man of the Match vorbehalten. Im 1-gegen-1 blieb Rusnak zum vierten Mal an diesem Tag eiskalt und schob den Ball zum 1:5-Endstand ein. Die ASKÖ Mauthausen hatte dem nichts mehr entgegenzusetzen, und so endete das Spiel nach 91 Minuten Spielzeit mit einem klaren Sieg für die Gäste.

1. Klasse Nord-Ost: Mauthausen : Pregarten 1b - 1:5 (0:1)

89 Jakub Rusnak 1:5

80 Michael Scheweder 1:4

66 Kevin Kapeller 1:3

61 Jakub Rusnak 0:3

48 Jakub Rusnak 0:2

32 Jakub Rusnak 0:1

