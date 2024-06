Klassenerhalt fixiert! Union Bad Kreuzen gewinnt auch Relegation-Rückspiel gegen DSG Union Gutau

Details Sonntag, 16. Juni 2024 19:57

Die Union Bad Kreuzen spielt auch in der nächsten Saison in der 1. Klasse Nord-Ost. Nach zwei Spielen in der Relegation setzte man sich gegen die DSG Union Gutau klar mit einem Gesamtscore von 7:2 durch und konnte nach einer schwierigen Meisterschaft endlich aufatmen. Die Union aus Gutau muss hingegen zur nächsten Spielzeit erneut in der 2. Klasse Nord-Mitte antreten und wird im nächsten Jahr dann die Mission Aufstieg anpeilen.

Gäste mit komfortabler Pausenführung

Vor einer atemberaubenden Kulisse, rund 620 Personen mitumfassend, tasteten sich die Mannschaften in der Anfangsphase erstmals ab. Zweifelsohne wollten die Mannen von Coach Goje ein schnelles Tor erzielen, um einerseits jegliches Hoffen des Kontrahenten in Keim zu ersticken und andererseits den Sack frühzeitig zuzumachen, doch bis dato blieb man noch zu ungefährlich vor dem Gehäuse. Aber auch bei den Hausherren, welche sich auch ab und zu offensiv präsent zeigten, fehlte noch die nötige Effizienz und Durchschlagskraft im letzten Drittel. In der 27. Minute folgte dann die frühzeitige Entscheidung, als Patrick Binder zum Führungstreffer traf und im Gesamtscore auf 5:0 stellte. Die Gastgeber waren aufgrund jenes Nackenschlags nun am Boden und sehr angeschlagen, dennoch blieb man der Spielidee treu und investierte weiterhin enorm viel in diese Begegnung. Man sollte bis zur Pause aber nicht mehr zum Ausgleich kommen und so ging es mit einem knappen 0:1 in die Kabinen.

Zwei Tore für Heimischen in zweiter Hälfte zu wenig

Bei den Sailer-Schützlingen ging in der Pause ein Ruck durch die Mannschaft, denn man kam enorm druckvoll aus den Kabinen und erzielte in der 51. Minute den verdienten Ausgleich. Benedikt Brunner konnte sich in die Torschützenliste eintragen. In der Folge war es aber eine offene, sehr ausgeglichene Partie. Die DSG Union Gutau gab sich nie auf und versuchte, im vorderen Drittel Akzente zu setzen. Das Auswärtsteam schaltete nun in den Verwaltungsmodus und tat nur mehr das Nötigste. Trotzdem waren es dann erneut die Gäste, die das Leder in den Maschen versenkten. Daniel Haidbauer brachte mit dem Tor seine Mannen wieder in Front. Doch wer glaubte, nun ist auch der Stecker beim Heimteam gezogen, der irrte. Denn auch von diesem Gegentreffer ließ man sich kaum verunsichern und man war gewillt, das 2:2 zu erzielen. Dieses Ziel wurde in der 82. Minute auch in die Tat umgesetzt, Nico Mara trifft mit präzisem Schuss. Erneut konnten sich die Gastgeber für ihre engagierte Performance belohnen. Als sich die Zuseher bereits in der Schlussphase mit einem Remis zufriedengaben, verpasste die Union Bad Kreuzen den Mannen aus Gutau noch eine kalte Dusche. Jenes Team, das zweifelsohne im zweiten Spielabschnitt weniger zur Entfaltung kam, schoss in Person von Manuel Buchberger kurz vor Abpfiff zum 2:3 Endstand ein (91.).

Stimme zum Spiel:

David Mühlehner (CO-Trainer, Union Bad Kreuzen):

„Wir haben versucht, relativ schnell ein Tor zu erzielen. Nach dem Führungstreffer war aber dann die Luft heraußen, wir waren auch manchmal sehr unkonzentriert. Es war cool zu sehen, dass Gutau nie aufgegeben hat und bis zur letzten Minute versucht hat, das Spiel zu gewinnen.“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.