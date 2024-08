Union Saxen siegt hauchdünn in Union Bad Zell

In der Auftaktpartie der 1. Klasse Nord-Ost konnte sich die Union Saxen mit 1:0 bei der Union Bad Zell durchsetzen. Trotz vieler Chancen auf beiden Seiten, blieb es lange torlos, ehe Tobias Grinninger das entscheidende Tor erzielte. Die Bad Zeller kämpften bis zur letzten Minute, scheiterten jedoch immer wieder am starken Torhüter der Gäste, Lukas Prix.

Ausgeglichener Beginn und Chancen auf beiden Seiten

Das Spiel zwischen der Union Bad Zell und der Union Saxen begann unter dramatischen Wetterbedingungen. Ein aufziehendes Gewitter sorgte für schwierige Verhältnisse im Hedwigspark. Bereits in der dritten Minute hatte die Union Bad Zell eine riesige Chance, als Mühlehner eine perfekte Hereingabe auf Gangl spielte, der jedoch nicht richtig traf und so konnte Saxens Torhüter Prix den Ball festhalten.

In der 10. Minute bediente Kapitän David Holzer seinen Teamkollegen Gangl traumhaft, doch Holzmann verhinderte mit einer Grätsche im letzten Moment den Einschlag. Die Union Saxen kam in der 21. Minute zu ihrem ersten nennenswerten Abschluss durch Jan Karl, dessen Schuss jedoch über das Tor ging. Tobias Grinninger hatte in der 26. Minute eine weitere Gelegenheit, doch auch hier war der Schlussmann der Union Bad Zell, Mayböck, zur Stelle.

In der 45. Minute endete die erste Halbzeit, die zunächst flott begann, aber gegen Ende dann komplett einschlief. Beide Teams gingen torlos in die Pause.

Entscheidendung in Minute 63

Die zweite Halbzeit startete mit einer gefährlichen Aktion der Union Saxen, als Grinninger einen Eckball direkt aufs Tor zog, den Mayböck jedoch mit der Brust parierte. In der 56. Minute hatte Bad Zell eine riesige Chance zur Führung, als Höfer Hölzl stark bediente und dieser den Ball zu Mühlehner durchsteckte, der jedoch alleine vor Prix den Ball übers Tor schoss.

Die Partie nahm weiter an Fahrt auf, und in der 63. Minute fiel das entscheidende Tor. Nach einem Getümmel im Fünfmeterraum war es Tobias Grinninger, der den Ball mit Hilfe eines heimischen Spielers über die Linie und die Union Saxen mit 1:0 in Führung brachte. Mayböck hatte zuvor noch einen Schuss von Winklehner aus kürzester Distanz pariert, doch letztlich reichte es nicht, um das Gegentor zu verhindern.

Die Union Bad Zell gab sich jedoch nicht auf und spielte weiter nach vorne. In der 65. Minute legte Mühlehner auf Gangl ab, dessen Schuss vom Sechzehner jedoch souverän von Prix pariert wurde. In der 79. Minute hielt Mayböck seine Mannschaft im Spiel, als er einen starken Schuss von Panhofer zur Ecke lenkte. Auch in der 83. Minute war Mayböck zur Stelle, als er eine traumhafte Kombination der Gäste vereitelte.

Die Schlussphase wurde dramatisch. In der 89. Minute bekam die Union Bad Zell eine große Chance zum Ausgleich, als Mühlehner den Ball überragend in den Lauf von Hölzl lupfte, der jedoch an Prix scheiterte. In der 90. Minute kam Gangl noch zu einem Abschluss, dessen Schuss ins linke untere Eck jedoch erneut von Prix pariert wurde.

Nach insgesamt 94 Minuten pfiff Schiedsrichter Denthaner das Spiel ab, und die Union Saxen durfte sich über drei wichtige Punkte freuen. Trotz zahlreicher Chancen auf beiden Seiten, blieb es beim knappen 1:0-Sieg für die Gäste, die somit einen erfolgreichen Saisonstart verzeichnen konnten.

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Michael Ortner mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.