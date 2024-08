Überzeugender Sieg für SPG Pregarten 1b gegen Weitersfelden/Kaltenberg/Liebenau

Details Montag, 19. August 2024 18:09

In der ersten Runde der 1. Klasse Nord-Ost (OÖ) trafen die Teams von Weitersfelden/Kaltenberg/Liebenau und SPG Pregarten 1b aufeinander. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit gelang es den Gästen aus Pregarten, das Spiel in der zweiten Halbzeit klar für sich zu entscheiden und mit einem Endstand von 1:4 als Sieger vom Platz zu gehen. Besonders hervorzuheben war die Leistung von Tobias Killinger, der zwei Tore für sein Team beisteuerte.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Das Spiel begann mit einem vorsichtigen Abtasten beider Mannschaften. In der 25. Minute war es dann soweit: Dominik Mayrwöger brachte die SPG Pregarten 1b mit einem Tor in Führung und stellte damit den Spielstand auf 0:1. Die Weitersfelden/Kaltenberg/Liebenau versuchten sofort zu antworten und kamen in der 28. Minute beinahe zum Ausgleich, als ein Freistoß an die Querlatte knallte. Doch die Pregartner konnten die Situation klären.

Die Gäste hatten in der ersten Halbzeit einige vielversprechende Chancen. In der 35. Minute konnte Tobias Killinger nach einem langen Ball von Eric Freudenthaler alleine auf das Tor zulaufen, doch der Torwart von den Hausherren zeigte eine Glanztat und verhinderte das zweite Tor der Gäste. Kurz vor der Halbzeitpause gelang den Gastgebern dann der Ausgleich. Eric Freudenthaler verlor als letzter Mann den Ball, und nach einem Doppelpass war Dominik Hennerbichler alleine durch und verwandelte sicher zum 1:1. Mit diesem Spielstand ging es in die Pause.

Pregarten dominiert die zweite Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann mit einem starken Auftritt der Pregartner. Bereits in den ersten Minuten nach Wiederanpfiff zeigte man, dass man die entschlossenere Mannschaft war. Diese Dominanz sollte sich bald auszahlen. In der 59. Minute wurde ein Elfmeter für die SPG Pregarten 1b gepfiffen, und Dominik Mayrwöger verwandelte sicher zum 1:2 in der 61. Minute.

In der 64. Minute hatten die Pregartner erneut eine große Chance, als Killinger nach einem wunderschönen Zuspiel von Mayrwöger am heimischen Schlussmann scheiterte. Doch Killinger sollte sich noch auszeichnen. In der 71. Minute verhinderte der Innenverteidiger von Weitersfelden/Kaltenberg/Liebenau mit einer Monstergrätsche ein weiteres Tor vom Pregartner Offensivmann, doch dieser ließ sich nicht entmutigen.

In der 75. Minute war es dann soweit: Der so umtriebige Killinger lief alleine auf das Tor zu und verwandelte souverän zum 1:3. Weitersfelden/Kaltenberg/Liebenau fand in dieser Phase des Spiels keine Mittel mehr, um die gut stehende Abwehr der Gäste zu überwinden. Die Gastgeber wirkten ideenlos und kamen zu keiner klaren Torchance mehr.

Den Schlusspunkt setzte erneut Killinger, der in der 90. Minute seinen Doppelpack perfekt machte und das 1:4 erzielte. Damit war das Spiel endgültig entschieden, und die Pregartner konnten einen verdienten Auswärtssieg feiern.

Mit diesem klaren Erfolg setzte sich die SPG Pregarten 1b eindrucksvoll an die Spitze der Tabelle in der 1. Klasse Nord-Ost (OÖ) und wird sicherlich mit viel Selbstvertrauen in die nächsten Spiele gehen.

1. Klasse Nord-Ost: SPG W/K/L : Pregarten 1b - 1:4 (1:1)

91 Tobias Killinger 1:4

75 Tobias Killinger 1:3

61 Dominik Mayrwöger 1:2

39 Dominik Hennerbichler 1:1

25 Dominik Mayrwöger 0:1

