Spannender Schlagabtausch endet mit 2:2-Unentschieden zwischen Union Agora Königswiesen und SC St. Pantaleon-Erla

Am Samstag trennten sich die U. Königswiesen und St. Pantaleon/Erla zum Saisonauftakt mit einem 2:2-Unentschieden. Das Spiel bot viele aufregende Momente und zeigte das Können beider Mannschaften in vollem Umfang. Trotz einer frühen Führung der Gastgeber und einem spannenden Kampf in der zweiten Halbzeit konnten die St. Pantaleoner in letzter Minute den Ausgleich erzielen und sich somit einen Punkt sichern.

Führung für die Gastgeber

Das Spiel begann mit einem ersten Paukenschlag der Gastgeber, die U. Königswiesen. Bereits in der 13. Minute gelang ihnen das erste Tor des Spiels. Nach einem Eckball in der 12. Minute, der die erste nennenswerte Chance der Gastgeber darstellte, nutzten die Königswiesner ihre nächste Möglichkeit. Mit einem präzisen Abschluss markierte Yannic Haslinger das 1:0 und setzten damit ein frühes Zeichen.

In der Folge bemühte sich St. Pantaleon/Erla, den Ausgleich zu erzielen. In der 32. Minute sorgten sie für einen gefährlichen Moment, als das Aluminium die Chance auf das 1:1 verhinderte. Nur eine Minute später zeigten die Gäste erneut ihre Offensivstärke, konnten jedoch trotz einer guten Aktion keinen Treffer erzielen. Die U. Königswiesen verteidigten ihre Führung bis zur Halbzeitpause und gingen mit einem 1:0 in die Kabine.

Spannende zweite Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann mit einer starken Vorstellung der St. Pantaleoner. In der 52. Minute hatte Patrick Lachmayr das 1:1 auf dem Fuß, konnte jedoch nicht verwandeln. Nur zwei Minuten später war es dann endlich soweit. Thomas Fröschl erzielte letztlich kurze Zeit später den Ausgleichstreffer zum 1:1 in der 54. Minute. Dieser Treffer brachte neuen Schwung ins Spiel der Gäste.

Die Hausherren ließen sich jedoch nicht beirren und suchten weiterhin nach Chancen, um erneut in Führung zu gehen. In der 62. Minute hatten sie zwei starke Möglichkeiten, konnten diese jedoch nicht nutzen. Schließlich war es in der 69. Minute so weit: Die Gastgeber erzielten erneut durch Haslinger das 2:1 und gingen damit wieder in Führung. Das Spiel war nun geprägt von hoher Intensität und vielen Offensivaktionen beider Teams.

In den letzten Minuten der regulären Spielzeit drängten die St. Pantaleoner auf den Ausgleich. In der 85. Minute verfehlte ein Schuss der Gäste das Tor nur knapp. Als die reguläre Spielzeit ablief, wurden fünf Minuten Nachspielzeit angezeigt. Diese Phase nutzten die Gäste optimal aus. In der 90. Minute gelang ihnen der viel umjubelte Ausgleich zum 2:2 – Thomas Sonnleitner zeichnete sich dafür verantwortlich. Mit diesem Treffer sicherten sie sich einen Punkt und stellten den Endstand her.

Das Spiel endete nach 92 Minuten mit einem 2:2-Unentschieden. Beide Mannschaften zeigten eine starke Leistung und boten den Zuschauern ein spannendes und unterhaltsames Spiel.

1. Klasse Nord-Ost: Königswiesen : St. Pant.-Erla - 2:2 (1:0)

94 Thomas Michael Sonnleitner 2:2

65 Yannic Haslinger 2:1

50 Thomas Fröschl 1:1

13 Yannic Haslinger 1:0

