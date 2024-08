ASKÖ Mauthausen feiert ersten Saisonsieg

Details Freitag, 23. August 2024 22:54

Die ASKÖ Mauthausen hat in einem spannenden Spiel der 1. Klasse Nord-Ost gegen die Union Lasberg einen 2:0-Sieg errungen. Die Partie war von hohem Tempo und vielen Offensivaktionen geprägt. Die Mauthausener konnten ihre Chancen nutzen und sicherten sich den ersten Saisonsieg. Lasberg hatte zwar ebenfalls einige gute Gelegenheiten, konnte diese jedoch nicht in Tore ummünzen.

ASKÖ mit früher Führung

Das Spiel begann mit einem furiosen Start der Mauthausener. Bereits in der 6. Minute erzielte die ASKÖ das erste Tor des Abends. Abel Mariodi setzte sich im 1-gegen-1 durch, flankte präzise in den Strafraum und Benjamin Bocsi verwandelte die Vorlage per Seitfallzieher ins rechte Eck. Die frühe Führung gab den Mauthausenern Sicherheit und sie konnten das Spiel zunächst dominieren.

In der 19. Minute gab es eine erste nennenswerte Aktion von Lasberg. Nach einem guten Angriff schoss ein Lasberger Spieler aus spitzem Winkel über das Tor. Dies war ein erstes Zeichen dafür, dass die Gäste nicht bereit waren, das Spiel kampflos aufzugeben.

Die ASKÖ Mauthausen ließ jedoch in der Folgezeit stark nach, was den Lasbergern mehr Raum für ihre Offensivaktionen gab. In der 31. Minute wurden die Bemühungen der Gäste deutlich sichtbar, als sie mehrere Angriffe starteten und die Mauthausener Defensive unter Druck setzten. Dennoch gelang es der Union nicht, den Ball im Netz unterzubringen.

Haller macht Sack zu

Nach der Pause kam die ASKÖ Mauthausen motiviert zurück aufs Feld und konnte in der 50. Minute den entscheidenden Treffer erzielen. Stephan Maksic schlug einen präzisen Freistoß von der linken Flanke in die Mitte des Strafraums. Pascal Haller setzte den Ball mit einem gekonnten Schuss ins Tor und erhöhte damit auf 2:0 für die Gastgeber.

Das Spiel entwickelte sich in der Folge zu einem temporeichen Schlagabtausch. Beide Mannschaften hatten Chancen, jedoch blieb Mauthausen das spielbestimmende Team. In der 74. Minute wurde das hohe Tempo des Spiels besonders deutlich. Die ASKÖ zeigte sich dabei besonders spielbestimmend und ließ den Ball gut durch die eigenen Reihen laufen.

Lasberg bemühte sich weiterhin, den Anschlusstreffer zu erzielen, konnte jedoch die Abwehr der Gastgeber nicht durchbrechen. In der 89. Minute hatten die Gäste eine vielversprechende Freistoßchance aus guter Position. Der Torhüter der Mauthausener war jedoch zur Stelle und faustete den Ball souverän weg.

Kurz vor Schluss hatte die ASKÖ Mauthausen noch eine gute Gelegenheit, das Ergebnis weiter auszubauen. Ein starker Freistoß ging jedoch knapp am Tor vorbei. In der 96. Minute beendete der Schiedsrichter schließlich die Partie und die ASKÖ Mauthausen durfte sich über einen verdienten 2:0-Sieg freuen.

