Joker sticht! SC Tragwein-Kamig bezwingt Bad Zell in letzter Minute

Ein packendes Derby in der 1. Klasse Nord-Ost zwischen dem SC Tragwein-Kamig und der Union Bad Zell endete mit einem knappen 3:2-Sieg für die Tragweiner. Die Partie bot den Zuschauern alles, was das Fußballherz begehrt: zahlreiche Tore, spektakuläre Spielzüge und Spannung bis zur letzten Minute. Florian Hölzl brachte die Gäste zweimal in Führung, doch die Hausherren fanden immer eine Antwort und setzten schließlich durch den späten Treffer von Jonas Wurmsdobler den Schlusspunkt.

Hölzl bringt Gäste früh in Front

Die Partie begann mit einem fulminanten Start der Union Bad Zell. Bereits in der 10. Minute gelang es Florian Hölzl, die Gäste mit einem gekonnten Lupfer in Führung zu bringen. Ein Ballverlust der Tragweiner im Aufbauspiel ermöglichte Hölzl diese Chance, die er eiskalt nutzte. Die Tragweiner zeigten sich jedoch wenig beeindruckt und suchten sofort den Weg nach vorne. In der 20. Minute versuchte Pascal Hochetlinger mit einem Freistoß aus 20 Metern den Ausgleich zu erzielen, doch sein Schuss blieb ungefährlich.

Die Gäste hatten in der ersten Halbzeit noch weitere Chancen, insbesondere durch Matthias Hintersteininger und Mario Mühlehner, die beide ihre Schüsse knapp verfehlten. Doch auch die Hausherren kamen immer besser ins Spiel. Kurz vor der Pause, in der 44. Minute, war es schließlich soweit: Jakob Steiner erzielte nach einer starken Hereingabe von rechts den Ausgleich für den SC Tragwein-Kamig. Mit einem 1:1 ging es in die Halbzeitpause.

Schlagabtausch auf Augenhöhe - Hausherren drehen Spiel in Minute 89

Die zweite Halbzeit begann erneut mit einem Paukenschlag für die Gäste. Florian Hölzl erzielte in der 50. Minute ein Traumtor und brachte die Union Bad Zell erneut in Führung. Doch die Tragweiner antworteten prompt: In der 55. Minute erzielte Thomas Mühlbachler per Freistoß das 2:2. Sein Schuss wurde unhaltbar für den Bad Zeller Torwart Mayböck abgefälscht.

In der Folgezeit entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Beide Teams hatten gute Chancen, erneut in Führung zu gehen. In der 78. Minute hatte Bad Zell eine riesige Möglichkeit durch einen Freistoß von Mühlehner, doch der Tragweiner Torwart Kapeller zeigte eine starke Parade. Auch die Hausherren blieben gefährlich und suchten den entscheidenden Treffer.

In den letzten Minuten der Partie überschlugen sich die Ereignisse. Zunächst musste der Kapitän der Union Bad Zell verletzt das Spielfeld verlassen, was die Gäste zusätzlich schwächte. Dann kam die 89. Minute: Der eingewechselte Jonas Wurmsdobler setzte mit einem präzisen Schuss vom Sechzehner den Schlusspunkt und brachte die Tragweiner mit 3:2 in Führung. Die Zuschauer jubelten, und die Spieler feierten den späten Treffer ausgelassen.

Die Nachspielzeit von drei Minuten brachte keine weiteren Tore, und so endete das spannende Derby mit einem verdienten 3:2-Sieg für den SC Tragwein-Kamig. Die Tragweiner zeigten eine beeindruckende Moral und bewiesen, dass sie in diesem Derby das bessere Ende für sich haben. Die Union Bad Zell hingegen musste trotz einer starken Leistung und zwei Toren von Florian Hölzl ohne Punkte die Heimreise antreten.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Michael Ortner (9180 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Michael Ortner mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.