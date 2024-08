Spannendes Unentschieden zwischen Union Rainbach und Baumgartenberg

Details Sonntag, 25. August 2024 19:35

Die Partie zwischen Union Rainbach i.M. und Baumgartenberg in der 1. Klasse Nord-Ost bot den Zuschauern ein aufregendes Spektakel. Trotz des intensiven Spiels trennten sich beide Mannschaften mit einem 1:1-Unentschieden. In der zweiten Runde des Wettbewerbs zeigten beide Teams ein ansprechendes Spiel und lieferten sich ein spannendes Duell, das bis zur letzten Minute aufregend blieb.

Erste Halbzeit ohne Tore

Das Spiel begann sofort mit hohem Tempo. Bereits in der ersten Viertelstunde hatte Rainbach zwei Halbchancen, konnte diese jedoch nicht nutzen.

In der 28. Minute kamen die Rainbacher erneut gefährlich vor das Tor. Ein Angriff über die linke Seite endete jedoch nur mit einer Ecke. Die anschließende Eckenserie in der 32. Minute brachte zwei Abschlüsse für Rainbach, doch der gegnerische Torhüter hielt seinen Kasten sauber. In der 34. Minute wurde Halasz von Baumgartenberg nach einem Vorstoß über die rechte Seite gefoult, doch der daraus resultierende Freistoß aus guter Position brachte nichts ein.

Die Heimischen blieben weiter am Drücker und hatten in der 35. Minute zwei glasklare Chancen. Torwart Prinz von Baumgartenberg konnte jedoch beide Schüsse mit Glanzparaden entschärfen. Bis zur Halbzeit blieben die Rainbacher die aktivere Mannschaft, Baumgartenberg konnte lediglich durch Konter gefährlich werden.

Spannende zweite Halbzeit

Nach dem Wiederanpfiff kam Baumgartenberg besser ins Spiel. Bereits in der 46. Minute hatten sie die erste schöne Aktion, doch Leitner scheiterte nach einem Zuspiel von Baumgartner am gegnerischen Torwart. Dann folgte die 51. Minute, die den ersten Treffer des Spiels brachte. Mario Baumgartner von Union Rainbach tauchte allein vor Torhüter Prinz auf. Zwar konnte der Torhüter den ersten Ball parieren, doch den Nachschuss versenkte Baumgartner im Netz und brachte Rainbach mit 1:0 in Führung.

Die Führung hielt jedoch nicht lange. In der 53. Minute bekam Baumgartenberg einen Freistoß zugesprochen, den Lukas Pühringer perfekt ins Kreuzeck zirkelte und somit den 1:1-Ausgleich erzielte. Das Spiel nahm an Härte zu, und in der 59. Minute sorgte Halasz von Baumgartenberg mit einer gefährlichen Hereingabe erneut für Gefahr, allerdings fand sich kein Abnehmer.

Die Situation spitzte sich weiter zu, als Marcel Salzbacher von Union Rainbach in der 71. Minute nach einer Gelb-Roten Karte das Feld verlassen musste. Nun in Überzahl, wurden die Baumgartenberger immer stärker und dominierten das Spiel zunehmend. Rainbach wurde zunehmend defensiver und musste einige gelbe Karten hinnehmen, was die Gangart weiter verschärfte.

In der 79. Minute war Baumgartenberg klar besser im Spiel, doch Rainbach setzte immer wieder Nadelstiche. In der 81. Minute hatte Rainbach die Chance zur erneuten Führung, doch der Abschluss landete nur im Außennetz. Baumgartenberg blieb ebenfalls gefährlich und ließ in der 88. Minute zwei Gegenspieler stehen, doch der Abschluss war zu zentral und stellte keine große Herausforderung für den gegnerischen Torwart dar.

Die letzte große Chance im Spiel gehörte Union Rainbach, als sie in der 90. Minute nach einem Freistoß noch einmal gefährlich wurden. Doch auch diese Gelegenheit blieb ungenutzt, und so endete das Spiel nach einer Minute Nachspielzeit mit einem verdienten 1:1-Unentschieden.

1. Klasse Nord-Ost: Union Rainbach i.M. : Baumgartenberg - 1:1 (0:0)

53 Lukas Pühringer 1:1

51 Mario Baumgartner 0:1

Details

