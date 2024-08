Union Schönau siegt im Derby gegen Bad Zell

In einem packenden Derby der 1. Klasse Nord-Ost konnte die Union Schönau einen hart erkämpften 2:1-Auswärtssieg gegen die Union Bad Zell verbuchen. Trotz eines leidenschaftlichen Einsatzes der Hausherren, die sich nach einem Rückstand zurückkämpften, behielten die Schönauer am Ende die Oberhand. Tore von Gerald Kiesenhofer und Sebastian Liedl sicherten den Gästen den Sieg, während Florian Hölzl das zwischenzeitliche Ausgleichstor für die Bad Zeller erzielte.

Gäste mit früher Führung

Die Partie begann mit einem hohen Tempo, und bereits in der 16. Minute ging Schönau in Führung. Nach einer unübersichtlichen Situation im Strafraum der Bad Zeller, in der die Hausherren den Ball nicht klären konnten, nutzte Gerald Kiesenhofer die Gelegenheit und traf präzise ins linke untere Eck zum 1:0. Schon zuvor hatten die Gäste die erste große Chance des Spiels durch Andorfer, dessen Schuss jedoch knapp am rechten Pfosten vorbeiging.

Die Union Bad Zell brauchte einige Zeit, um sich vom frühen Rückstand zu erholen. Erste nennenswerte Offensivaktionen der Gastgeber kamen nach etwa 29 Minuten, als Daniel Hintersteininger nach einem Freistoß knapp über das Tor schoss. Die Partie flachte im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit etwas ab, jedoch blieb Schönau weiterhin gefährlich. Kurz vor dem Halbzeitpfiff hatte Schönau das 2:0 auf dem Fuß, doch ein langer Ball sprang unglücklich für die Bad Zeller auf die Unterkante der Latte und nicht ins Tor.

Spannung bis zur letzten Minute

In der zweiten Halbzeit erhöhte die Union Bad Zell den Druck. Bereits in der 55. Minute wurde dieser Einsatz belohnt: Mühlehner erkämpfte sich nach einem langen Ball den Ball zurück und legte ihn in die Mitte, wo Florian Hölzl zur Stelle war und zum 1:1 ausglich. Dieser Treffer brachte die Hausherren zurück ins Spiel, und es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch.

Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. In der 69. Minute brachte ein stark getretener Eckball von Schönau das erneute Führungstor. Sebastian Liedl stand genau richtig und köpfte den Ball zum 2:1 ins Netz. Die Bad Zeller gaben jedoch nicht auf und hatten in der 77. Minute die große Chance zum Ausgleich, als Mühlehner alleine durch war, jedoch entscheidend beim Abschluss gestört wurde und Langegger den Ball parieren konnte.

Auch in den letzten Minuten blieb das Spiel spannend. Schönaus Florian Raab hätte in der 81. Minute die Partie endgültig entscheiden können, verfehlte aber mit seinem Kopfball knapp das Tor. Die Union Bad Zell warf in der Schlussphase alles nach vorne, doch es reichte nicht für den Ausgleich. Nach 93 Minuten beendete der Schiedsrichter die Partie, und die Union Schönau konnte sich über einen wichtigen Derbysieg freuen.

Damit bleibt die Union Bad Zell weiterhin ohne Punktgewinn in der noch jungen Saison, während Schönau die ersten drei Zähler verbuchen kann. Trotz der Niederlage zeigten die Bad Zeller eine kämpferische Leistung, die Hoffnung auf bessere Ergebnisse in den kommenden Spielen macht.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Michael Ortner (9280 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Michael Ortner mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.