ASKÖ Luftenberg triumphiert mit 2:0 gegen Weitersfelden/Kaltenberg/Liebenau

In einem packenden Spiel der 1. Klasse Nord-Ost (OÖ) setzte sich ASKÖ Luftenberg mit 2:0 gegen die SPG Weitersfelden/Kaltenberg/Liebenau durch. Die Luftenberger zeigten von Beginn an eine starke Leistung und sicherten sich den Sieg durch zwei Treffer von Alexander Höbart. Trotz intensiver Bemühungen konnte die Heimmannschaft keine Tore erzielen und musste sich am Ende geschlagen geben.

Blitzstart für ASKÖ Luftenberg

Der Auftakt verlief für die Gäste aus Luftenberg optimal. Bereits in der 7. Minute gelang Alexander Höbart das 0:1 für die Luftenberger. Dieses frühe Tor verschaffte den Gästen eine komfortable Ausgangsposition und setzte die Weitersfelden/Kaltenberg/Liebenau unter Druck.

In der Folgezeit versuchte die Heimmannschaft, sich von dem Rückschlag zu erholen und den Ausgleich zu erzielen. Die Weitersfelden/Kaltenberg/Liebenau erhöhten den Druck und spielten sich einige gute Chancen heraus, doch die Abwehr der Luftenberger stand sicher und ließ keine nennenswerten Tormöglichkeiten zu. Die Defensivarbeit der Gäste war an diesem Tag herausragend und sie konnten viele Angriffe der Heimmannschaft bereits im Keim ersticken.

Die Partie blieb bis zur Halbzeit intensiv, mit einigen guten Szenen auf beiden Seiten. Doch die Chancenverwertung der Weitersfelden/Kaltenberg/Liebenau ließ zu wünschen übrig, und so ging es mit dem knappen Vorsprung für ASKÖ Luftenberg in die Pause. Die Heimmannschaft hatte zwar mehr Ballbesitz, konnte diesen aber nicht in Tore ummünzen.

Entscheidung in der Schlussphase

Nach dem Seitenwechsel änderte sich am Spielverlauf wenig. Weitersfelden/Kaltenberg/Liebenau bemühte sich weiterhin um den Ausgleich, doch die gut organisierte Abwehr der Luftenberger ließ nichts anbrennen. Die Gäste konzentrierten sich darauf, ihre Führung zu verteidigen und lauerten auf Konterchancen.

Die Entscheidung fiel schließlich in den letzten Minuten der Partie. In der 90. Minute schlug erneut Alexander Höbart zu und markierte das 0:2 für ASKÖ Luftenberg. Mit diesem Treffer war das Spiel endgültig entschieden, und die Luftenberger konnten die drei Punkte sicher nach Hause bringen.

Die letzten Minuten der Nachspielzeit verstrichen ohne weitere nennenswerte Ereignisse, und der Schiedsrichter pfiff die Partie schließlich nach 93 Minuten ab. Die Spieler von ASKÖ Luftenberg feierten den verdienten Sieg, während die Weitersfelden/Kaltenberg/Liebenau enttäuscht das Spielfeld verließen. Trotz einer engagierten Leistung reichte es am Ende nicht, um die starke Abwehr der Gäste zu überwinden und Punkte zu holen.

1. Klasse Nord-Ost: SPG W/K/L : Luftenberg - 0:2 (0:1)

92 Alexander Höbart 0:2

7 Alexander Höbart 0:1

