Union Lasberg triumphiert mit klarem 3:0 gegen Union Saxen

Details Montag, 02. September 2024 21:02

In der dritten Runde der 1. Klasse Nord-Ost gelang der Union Lasberg ein überzeugender 3:0-Heimsieg gegen die Union Saxen. Bereits in der ersten Halbzeit sorgten die Gastgeber für klare Verhältnisse und ließen den Gästen aus Saxen keine Chance. Besonders Andreas Stütz zeigte sich in Torlaune und trug maßgeblich zum Erfolg der Lasberger bei.

Blitzstart der Union Lasberg

Schon früh stellte die Union Lasberg die Weichen auf Sieg. In der zweiten Minute setzte sich Simon Hochstöger durch und erzielte nach einer Unachtsamkeit der Hintermannschaft der Gäste das 1:0 für die Gastgeber. Dieser frühe Treffer brachte den Lasbergern das nötige Selbstvertrauen und setzte die Union Saxen sofort unter Druck. Die Saxener versuchten, schnell zu antworten, doch die Abwehr der Union Lasberg stand sicher und ließ keine gefährlichen Chancen zu.

In der 14. Minute erhöhte dann Andreas Stütz per Elfmeter auf 2:0. Dieser Treffer war ein harter Schlag für die Union Saxen, die bis dahin noch auf den Ausgleich gehofft hatte. Die Lasberger kontrollierten nun das Spielgeschehen und ließen den Ball geschickt in den eigenen Reihen laufen.

Vorentscheidung vor der Pause

Als das Spiel sich schon in Richtung Halbzeitpause bewegte, setzte die Union Lasberg noch einen drauf. In der 44. Minute war es erneut Andreas Stütz, der zum 3:0 traf. Mit einem kraftvollen Kopfball nach einer präzisen Flanke ließ er dem Torhüter der Union Saxen keine Chance. Dieser Treffer kurz vor der Pause war die endgültige Entscheidung in diesem Spiel.

Die zweite Halbzeit verlief weniger spektakulär, da die Union Lasberg das Ergebnis verwaltete und die Union Saxen trotz einiger Bemühungen keine Mittel fand, um das Abwehrbollwerk der Gastgeber zu durchbrechen. Die Lasberger spielten konzentriert und ließen den Ball geschickt in den eigenen Reihen zirkulieren, während die Saxener verzweifelt nach einer Lücke suchten.

Nach 90 Minuten pfiff der Schiedsrichter die Partie ab und die Union Lasberg konnte einen hochverdienten 3:0-Sieg feiern. Mit diesem Erfolg festigen die Lasberger ihre Position in der Tabelle und gehen mit viel Selbstvertrauen in die kommenden Partien. Die Union Saxen hingegen muss die Niederlage schnell abschütteln und sich auf die nächsten Herausforderungen konzentrieren.

Stimmen zum Spiel

Christian Tucho (Sektionsleiter Union Lasberg):

„Ich bin mit der Mannschaftsleistung sehr zufrieden, gerade die ersten 45 Minuten waren sehr schön zu beobachten. Es wurde umgesetzt, was sich der Trainer vorstellt und wir sind mit dem Saisonstart generell sehr zufrieden."

Jürgen Rechberger (Trainer Union Lasberg):

„Natürlich war es hilfreich, dass wir gleich aus dem Nichts mit 1:0 in Führung gehen konnten. Dann war die erste Halbzeit relativ klar für uns. Nach der Halbzeit haben wir eher geschaut, die Führung zu verwalten. Das ist uns gut gelungen, alles in allem war es ein verdienter Sieg."

1. Klasse Nord-Ost: Lasberg : Saxen - 3:0 (3:0)

44 Andreas Stütz 3:0

14 Andreas Stütz 2:0

2 Simon Hochstöger 1:0

