SC Tragwein/Kamig übernimmt nach Sieg in Top-Spiel Tabellenführung

In einem packenden Top-Spiel der 1. Klasse Nord-Ost zwischen dem Spitzenreiter und dem Tabellenzweiten konnte sich der SC Tragwein-Kamig bei der SPG Pregarten 1b mit 4:2 durchsetzen. Die Partie bot alles, was sich Fußballfans von einem Derby erhoffen: zahlreiche Tore, spannende Spielzüge und eine dramatische Schlussphase. Der SC ging früh in Führung, konnte sich letztlich gegen die kämpferischen Pregartner durchsetzen und löste mit dem vierten Saisonsieg das 1b-Team des OÖ-Ligisten an der Tabellenspitze ab.

Gattringer bringt Gäste in Front

Das Spiel begann auf beiden Seiten engagiert, da beide Mannschaften nach drei Runden das Punktemaximum auf ihrem Konto hatten. Schon früh zeichnete sich ab, dass beide Teams gewillt waren, die Partie für sich zu entscheiden. In der 20. Minute hatte der SC die erste Großchance, als ein Angreifer alleinstehend an SPG-Torwart Jakob Gierlinger scheiterte. Die Pregartner ließen sich jedoch nicht lumpen und hatten in der 21. Minute ihrerseits eine Großchance, die ungenutzt blieb.

In der 41. Minute dann das erste Tor: Tragweins Jonas Gattringer setzte sich energisch gegen einen Verteidiger durch, schob die Kugel flach an Goalie Gierlinger vorbei ins Netz und fixierte den 0:1-Pausenstand.

Torreicher zweiter Durchgang

Kurz nach Wiederbeginn erhöhte Thomas Mühlbachler auf 0:2, indem er den Ball aus 17 Metern ins linke obere Eck hämmerte. Wenige später gaben die Pregartner darauf die passende Antwort. Julian Rechberger hämmerte eine Flanke volley ins Tor und verkürzte auf 1:2. Die Freude währte jedoch nur kurz, denn drei Minuten später stellte Daniel Mitterbauer die Zwei-Tore-Führung für die Gäste wieder her, nachdem er eine Unachtsamkeit in der Pregartner Verteidigung nutzte.

Doch die SPG Pregarten gab nicht auf. In der 58. Minute erzielte Georg Scheuchenstuhl einen sehenswerten Treffer aus einem Freistoß und brachte sein Team auf 2:3 heran. Die Pregartner drängten nun auf den Ausgleich und hatten mehrere Chancen, darunter ein Kopfball nach einer Ecke, der knapp über das Tor ging. Trotz des leichten Übergewichts und des unermüdlichen Einsatzes der Pregartner gelang den Hausherren der Ausgleich jedoch nicht.

In der 89. Minute folgte die endgültige Entscheidung. Nach einem Eckball für Pregarten, bei dem auch ihr Torwart mit nach vorne gekommen war, konterte der SC blitzschnell über vier Stationen. Moritz Astleithner schob schließlich ins leere Tor ein und machte mit dem 2:4 alles klar. Der Pregartner Tormann Gierlinger schaffte es nicht mehr rechtzeitig zurück ins Tor, um den Treffer zu verhindern.

Mit diesem Sieg bleibt der SC Tragwein-Kamig weiterhin ungeschlagen und kletterte an die Tabellenspitze. Die SPG Pregarten 1b zeigte trotz der ersten Saisonniederlage eine kämpferische Leistung.

