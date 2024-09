ASKÖ Mauthausen fertigt Aufsteiger ab

Details Samstag, 07. September 2024 20:52

In einem einseitigen Spiel in der 1. Klasse Nord-Ost triumphierte die ASKÖ Mauthausen gegen die SPG Weitersfelden/Kaltenberg/Liebenau mit einem klaren 4:0. Bereits zur Halbzeit führten die Hausherren komfortabel mit 3:0 und ließen im zweiten Durchgang keinen Zweifel an ihrem Sieg aufkommen. Herausragende Akteure waren Benjamin Bocsi und Christopher Pröll, die mit ihren Toren maßgeblich zum Erfolg beitrugen.

Mauthausener Doppelschlag kurz vor der Pause

Die Begegnung begann auf hohem Niveau und die ASKÖ machte früh Druck auf die Gäste. Bereits in der 11. Minute hatten die Gastgeber eine gute Möglichkeit, doch der SPG-Torwart parierte stark. Die Bemühungen der Mauthausener sollten jedoch bald Früchte tragen. In der 33. Minute war es dann soweit: Ein klasse Ball in die Mitte erreichte Benjamin Bocsi, der präzise ins untere Eck abschloss und die Hausherren mit 1:0 in Führung brachte.

Der Führungstreffer gab den Gastgebern weiter Auftrieb. Kurz vor der Pause konnte Mauthausen den Vorsprung ausbauen. Mehmet Zenelaj trat zum Freistoß an und brachte den Ball direkt aufs Tor. Ein unglücklicher Torwartfehler der Gäste führte dazu, dass der Ball im Netz landete – 2:0 für die ASKÖ Mauthausen.

Doch die Hausherren waren noch nicht fertig. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit folgte ein weiterer Treffer. Abel Marodi setzte zu einem klasse Lauf an, spielte den Ball in die Mitte, wo erneut Benjamin Bocsi stand und den Ball zum 3:0 ins Tor hämmerte. Mit dieser komfortablen Führung gingen die Mannschaften in die Halbzeitpause.

Traumtor setzt Schlusspunkt

Nach dem Seitenwechsel versuchten die Gäste, das Blatt zu wenden und erspielten sich eine sehr gute Chance. Doch der Torhüter der Mauthausener, Noah Jessnitschnig, zeigte eine Weltklasse-Parade und verhinderte den Anschlusstreffer. Diese Glanztat des Keepers schien die Moral der Gäste endgültig zu brechen.

Die ASKÖ Mauthausen nutzte die Verunsicherung der Gäste und legte in der 53. Minute ein Tor nach. Christopher Pröll fasste sich ein Herz und zog aus der Distanz ab. Sein Schuss war perfekt platziert und landete genau im Kreuzeck – ein absolutes Traumtor zum 4:0. Mit diesem Treffer war die Partie endgültig entschieden.

In den verbleibenden Minuten kontrollierten die Gastgeber das Spielgeschehen souverän und ließen keine weiteren gefährlichen Aktionen der Gäste zu. So endete das Spiel schließlich mit einem klaren 4:0-Erfolg für die ASKÖ Mauthausen. Die Hausherren zeigten eine beeindruckende Leistung und unterstrichen ihre Ambitionen in der 1. Klasse Nord-Ost.

Ein besonders herausragendes Spiel zeigten Benjamin Bocsi, der mit zwei Treffern glänzte, sowie Christopher Pröll, dessen Distanzschuss für das Highlight des Spiels sorgte. Auch Mehmet Zenelaj und Abel Marodi trugen maßgeblich zum Erfolg der Mauthausener bei. Auf der anderen Seite enttäuschte der Aufsteiger trotz einiger guter Ansätze, vor allem aufgrund individueller Fehler und mangelnder Konsequenz vor dem Tor.

