Sonnleitner-Doppelpack beschert Union Rainbach ersten Saisonsieg gegen Bad Zell

In einem aufregenden Spiel der 1. Klasse Nord-Ost (OÖ) hat Union Rainbach i.M. einen knappen 3:2-Sieg gegen Union Bad Zell errungen. Das Match bot den Zuschauern in der Pflasterbau Stern Arena packende Szenen und einige sehenswerte Tore. Nach einer nervenaufreibenden Schlussphase konnte sich die Kralik-Elf letztendlich durchsetzen und wichtige Punkte sichern.

Ausgeglichene Partie mit leichtem Vorteil für die Rainbacher

Die Begegnung begann mit einer defensiven Herangehensweise beider Teams, wobei die ersten Minuten ohne nennenswerte Chancen verliefen. Doch schon in der 15. Minute gelang Union Bad Zell überraschend die Führung durch Mario Mühlehner, der nach einem schnellen Angriff den Ball ins Netz beförderte. Der 0:1-Rückstand schien die Hausherren jedoch nicht aus der Fassung zu bringen.

Nur wenige Minuten später folgte der Ausgleich für Union Rainbach i.M.: Eine präzise Freistoßflanke von Tobias Auer fand Bastian Sonnleitner, der gekonnt ins Eck abschloss. Die Partie war wieder offen, und die Rainbacher drängten auf die Führung. In der 27. Minute war es dann soweit: Nach einem Foul an Sonnleitner im Strafraum verwandelte Auer den fälligen Elfmeter souverän zur 2:1-Führung. Die Fans in der Pflasterbau Stern Arena waren begeistert, und das Spiel nahm an Intensität zu.

Bis zur Halbzeitpause kam es zu weiteren aufregenden Szenen. Ein beinahe drittes Tor für die Rainbacher konnte jedoch ebenso vereitelt werden wie ein gefährlicher Angriff der Gäste, der durch die starke Abwehrarbeit des Heimteams zunichte gemacht wurde. So ging es mit einer knappen 2:1-Führung für Union Rainbach i.M. in die Pause.

Dramatisches Finale und der glückliche Sieger

Die zweite Halbzeit begann unter Flutlicht und setzte das intensive Spielgeschehen fort. Union Bad Zell zeigte sich kämpferisch und drängte auf den Ausgleich, was in der 71. Minute schließlich gelang: Florian Hölzl köpfte nach einer Freistoßflanke ein und brachte sein Team zurück ins Spiel. Die Freude bei den Gästefans war groß, und die Partie stand wieder auf Messers Schneide.

Union Rainbach i.M. zeigte sich unbeeindruckt und setzte seinerseits auf Offensive. Nur fünf Minuten nach dem Ausgleich erzielten sie das 3:2: Erneut war es Sonnleitner, der nach einer Traumflanke von Auer akrobatisch zur erneuten Führung traf. Die Zuschauer tobten, und das Heimteam hatte den Vorteil auf seiner Seite.

Die Schlussphase des Spiels war von hoher Dramatik geprägt. In der 87. Minute wurde Daniel Birngruber mit Gelb-Rot vom Platz gestellt, wodurch Union Rainbach i.M. die letzten Minuten in Unterzahl bestreiten musste. Union Bad Zell nutzte die Überzahl und setzte alles auf eine Karte, um den Ausgleich zu erzielen. Mehrere gefährliche Aktionen, darunter eine Ecke in der Nachspielzeit, bei der sogar der Gästetorwart mit nach vorne stürmte, brachten die Heimabwehr ins Schwitzen.

In der 90. Minute verfehlte ein brutaler Weitschuss der Gäste nur knapp das Tor, und eine Flanke wurde vom herauseilenden Goalie der Bad Zeller knapp verpasst. Die Spannung war kaum auszuhalten, doch schließlich ertönte der Schlusspfiff. Union Rainbach i.M. konnte den knappen Vorsprung über die Zeit retten und den 3:2-Sieg feiern.

Mit diesem Sieg sicherte sich die Kralik-Elf wichtige Punkte und setzte ein Zeichen für den weiteren Verlauf der Saison. Die Gäste aus Bad Zell mussten hingegen die vierte knappe Niederlage in Folge hinnehmen. Es bleibt spannend, wie sich beide Teams in den kommenden Spielen präsentieren werden.

1. Klasse Nord-Ost: Union Rainbach i.M. : Bad Zell - 3:2 (2:1)

76 Bastian Sonnleitner 3:2

71 Florian Hölzl 2:2

27 Tobias Auer 2:1

18 Bastian Sonnleitner 1:1

15 Mario Mühlehner 0:1

