Hackl-Dreierpack: Union Lasberg triumphiert mit 5:0 gegen Union Schönau

Ein eindrucksvoller Auftritt der Union Lasberg führte zu einem klaren 5:0-Sieg gegen die Union Schönau. Bereits zur Halbzeit lag das Team aus Lasberg mit 4:0 in Führung und dominierte das Spiel von Anfang an. Die Gastgeber aus Schönau fanden keine Mittel gegen die stark aufspielenden Gäste und mussten sich letztlich geschlagen geben. Die Lasberger zeigten eine überragende Leistung und ließen den Schönauern kaum Chancen.

Lasberg dominiert die erste Halbzeit

Schon früh in der Partie deutete sich an, dass die Gäste aus Lasberg das Geschehen bestimmen würden. In der 21. Minute fiel dann das erste Tor für die Union Lasberg. Michael Andreas Hackl zeigte seine Klasse, als er eine Flanke perfekt annahm und den Ball ins linke untere Eck verwandelte. Der Jubel im Gästeblock war groß.

Nur vier Minuten später erhöhten die Lasberger auf 2:0. Wieder war es Hackl, der diesmal eine Hereingabe vom rechten Flügel verwertete. Er grätschte in die Hereingabe und beförderte den Ball in die Maschen. Die Schönauer Abwehr sah dabei nicht gut aus.

In der 29. Minute war es erneut Simon Hochstöger, der die Führung weiter ausbaute. Nach einem starken Pass tauchte er frei auf und überwand den Schönauer Torwart erneut. Die Gäste aus Lasberg führten nun mit 3:0 und zeigten keine Anzeichen, das Tempo zu drosseln.

Das vierte Tor ließ nicht lange auf sich warten. In der 31. Minute war es wiederum Hackl, der mit einem lupenreinen Hattrick glänzte. Er erhielt den Ball in der Mitte, drehte sich und schoss den Ball ins Tor. Die Union Schönau wirkte nun komplett überfordert und fand keine Mittel, um die Angriffe der Lasberger zu stoppen.

Die Gastgeber hatten in der ersten Halbzeit kaum nennenswerte Chancen. Nur vereinzelt kamen sie vor das Tor der Lasberger, wie beispielsweise in der 21. Minute, als Ruemer eine Ecke knapp neben das Tor köpfte. Zur Halbzeit stand es verdient 4:0 für die Gäste.

Schönau ohne Chance im zweiten Durchgang

Auch in der zweiten Halbzeit änderte sich wenig am Spielgeschehen. Die Union Schönau versuchte zwar, mehr Druck aufzubauen, konnte aber keine entscheidenden Chancen kreieren. In der 48. Minute gab es eine vielversprechende Aktion, als Andorfer nach einer Flanke nur das Außennetz traf.

Die Union Lasberg hingegen nutzte ihre Chancen weiterhin konsequent. In der 51. Minute erzielte Simon Hochstöger das fünfte Tor. Nach einer Flanke von links setzte er den Ball per Kopf ins Netz. Damit war das Spiel endgültig entschieden und die Gäste konnten das Spiel locker herunterspielen.

Die letzten Minuten verliefen ohne große Höhepunkte und so endete das Spiel mit einem verdienten 5:0-Sieg für die Union Lasberg. Die Gäste zeigten eine beeindruckende Leistung und ließen den Schönauern keine Chance. Für die Union Schönau gilt es nun, die Kräfte zu sammeln und sich auf das nächste Spiel vorzubereiten.

1. Klasse Nord-Ost: Schönau : Lasberg - 0:5 (0:4)

51 Simon Hochstöger 0:5

31 Michael Andreas Hackl 0:4

29 Simon Hochstöger 0:3

25 Michael Andreas Hackl 0:2

21 Michael Andreas Hackl 0:1

