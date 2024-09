Spannendes Duell zwischen SPG Pregarten 1b und Union Rainbach i.M. endet 2:2

Details Samstag, 14. September 2024 20:28

Im Aufeinandertreffen der SPG Pregarten 1b und Union Rainbach i.M. gab es in der 5. Runde der 1. Klasse Nord-Ost ein packendes 2:2-Unentschieden zu bestaunen. Trotz einer komfortablen Halbzeitführung der Gastgeber gelang es den Gästen, in einer spannenden Schlussphase das Blatt zu wenden und einen Punkt zu retten.

Führung der Pregartner in der ersten Hälfte

Bereits in der 5. Minute setzte Daniel Beer ein erstes Ausrufezeichen für die SPG Pregarten 1b. Mit einem wuchtigen Schuss brachte er sein Team früh in Führung. Die Gastgeber zeigten sich von Beginn an engagiert und konnten das Spielgeschehen kontrollieren. Die Rainbacher versuchten jedoch, dem frühen Rückstand zu trotzen und kämpften sich nach und nach ins Spiel.

Die Gastgeber belohnten sich kurz vor dem Pausenpfiff erneut. In der 45. Minute wurde Kapitän Dominik Mayrwöger im Strafraum freigespielt und verwandelte souverän zum 2:0. Die SPG Pregarten 1b ging mit einer verdienten Führung in die Halbzeitpause.

Rainbachs beeindruckende Aufholjagd

Die zweite Hälfte begann mit einer guten Möglichkeit für die SPG Pregarten 1b, doch der Abschluss verfehlte das Ziel knapp. Die Gäste aus Rainbach kamen zunehmend besser ins Spiel und setzten die Defensive der Pregartner unter Druck. In der 65. Minute wurde eine vielversprechende Hereingabe von Auer per Direktannahme abgeschlossen, doch der Torwart der Heimelf war zur Stelle.

Die Bemühungen der Rainbacher wurden in der 85. Minute schließlich belohnt. Bastian Sonnleitner drückte den Ball über die Linie und verkürzte auf 2:1. Das gab den Gästen neuen Schwung, und nur wenige Minuten später gelang es Kapitän Marco Payer, mit einem traumhaften Schuss aus fast 30 Metern zum 2:2 auszugleichen. Der Ball landete unhaltbar im Winkel und sorgte für ausgelassene Jubelszenen bei den Gästen.

In der hitzigen Schlussphase hatten beide Teams noch Chancen auf den Sieg. In der Nachspielzeit bot sich der SPG Pregarten 1b eine exzellente Möglichkeit zur erneuten Führung, doch der Gäste-Torhüter Mayrhofer behielt im 1-gegen-1 die Oberhand. Auch ein spektakulärer Rettungsblock von Jakob Pammer verhinderte eine mögliche Niederlage für Rainbach.

So endete ein packendes Spiel mit einem gerechten 2:2-Unentschieden, das beiden Mannschaften letztlich einen Punkt einbrachte. Die Zuschauer erlebten in Pregarten eine spannende Begegnung mit vielen Höhepunkten und einem furiosen Comeback der Gäste.

Stimme zum Spiel

Andreas Kralik (Trainer Union Rainbach):

„Unterm Strich sind wir zufrieden mit dem Punkt, dass es dann so passiert und wir in den letzten zehn Minuten zwei Tore machen hat keiner gerechnet. Das zeigt aber, dass die Moral in der Mannschaft stimmt. Wir haben nicht aufgegeben. Pregarten hätte auch vorher schon das 3:0 machen können, da wäre es wahrscheinlich vorbei gewesen."

Der Beste: Marco Payer (IV)

1. Klasse Nord-Ost: Pregarten 1b : Union Rainbach i.M. - 2:2 (2:0)

85 Bastian Sonnleitner 2:2

85 Marco Payer 2:1

45 Dominik Mayrwöger 2:0

5 Daniel Noah Beer 1:0

