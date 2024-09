Packendes Unentschieden zwischen SPG Pregarten 1b und Union Bad Zell

In einem spannenden Spiel der 1. Klasse Nord-Ost trennten sich die SPG Pregarten 1b und die Union Bad Zell mit einem 2:2-Unentschieden. Beide Teams zeigten von Beginn an ein offensives Spiel und sorgten für reichlich Tore und Höhepunkte. Während die Hausherren früh in Führung gingen, kämpfte sich Bad Zell immer wieder zurück und sicherte sich am Ende einen wohlverdienten Punkt.

Frühe Tore und Chancen auf beiden Seiten

Das Spiel begann rasant, und die SPG nutzte gleich ihre erste Chance. Tobias Killinger traf nach einer guten Hereingabe von rechts aus kurzer Distanz zur 1:0 Führung für die Hausherren. Doch die Antwort der Union Bad Zell ließ nicht lange auf sich warten. Bereits eine Minute später wurde Hölzl traumhaft bedient, umkurvte Torwart Gierlinger und schob eiskalt zum 1:1 ein. Ein temporeicher Beginn, der die Zuschauer von der ersten Minute an fesselte.

Die Gastgeber blieben weiterhin am Drücker und gingen in der 15. Minute erneut in Führung. Nach einer flachen Hereingabe von links durch Killinger vollendete Julian Strada eiskalt und stellte auf 2:1 für die SPG Pregarten 1b. Die Pregartner hätten sogar das 3:1 machen können, doch Mayrwöger verpasste eine perfekte Flanke von links knapp per Kopf.

Bad Zell hatte ebenfalls Chancen. Hölzl zog in der 20. Minute von rechts aus spitzem Winkel ab, doch Gierlinger im Tor der Pregartner konnte den Ball zur Mitte abwehren, wo die Abwehr klärte. Wenig später probierte es Holzer per direktem Freistoß aus 30 Metern, aber sein Versuch ging über das Tor. Mit dem Halbzeitpfiff führten die Hausherren mit 2:1, obwohl beide Teams offensiv agierten und Chancen auf weitere Treffer hatten.

Spannung bis zum Schluss

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste aufgehört hatte, mit viel Tempo und einigen guten Chancen. Gleich nach Wiederanpfiff hätte Hölzl beinahe den Ausgleich erzielt, doch sein Schuss ging an die Innenstange und nicht ins Tor. Pregarten blieb gefährlich und hatte durch Killinger und Feichtner weitere Gelegenheiten, die Führung auszubauen.

In der 66. Minute fiel dann der Ausgleich. Daniel Hintersteininger erzielte mit seinem ersten Tor in der Kampfmannschaft das 2:2 und ließ die Gäste jubeln. Die Union Bad Zell spielte nun mutig nach vorne und hatte weitere Möglichkeiten, das Spiel zu ihren Gunsten zu entscheiden. Hölzl zog aus 20 Metern ab, doch Gierlinger parierte sicher.

Die letzten Minuten waren von Spannung geprägt. Pregarten kam immer wieder über die Flügel gefährlich nach vorne, insbesondere Killinger bereitete der Abwehr von Bad Zell Kopfzerbrechen. In der 89. Minute hatte Killinger sogar den Matchball auf dem Fuß, doch sein Abschluss wurde von Mayböck gehalten.

Nach 94 Minuten beendete der Schiedsrichter das Spiel mit einem gerechten 2:2-Unentschieden. Beide Teams zeigten eine starke Leistung und boten den Zuschauern ein packendes Spiel. Ein Punkt, der für beide Mannschaften letztlich gerecht war und das spannende Aufeinandertreffen abrundete.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Michael Ortner (9380 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Michael Ortner mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.