Spannender Heimsieg: ASKÖ Luftenberg besiegt SC Tragwein-Kamig mit 2:1

In der 6. Runde der 1. Klasse Nord-Ost trafen die ASKÖ Luftenberg und der SC Tragwein-Kamig aufeinander. Nach einem packenden Spielverlauf konnte sich die ASKÖ Luftenberg mit einem 2:1-Sieg durchsetzen. Die Tragweiner gingen zwar früh in Führung, aber die Luftenberger zeigten eine starke kämpferische Leistung und drehten das Spiel in der zweiten Halbzeit zu ihren Gunsten.

Frühe Führung für SC Tragwein-Kamig

Die Partie begann und beide Mannschaften zeigten von Beginn an hohe Intensität. Bereits in der 7. Minute hatten die Luftenberger ihre erste Möglichkeit. Doch der Schuss wurde vom gegnerischen Torhüter Kapeller pariert. Weitere Chancen ließen nicht lange auf sich warten. In der 17. Minute traf ein Schuss der ASKÖ Luftenberg nur die Latte, schrammte man erneut hauchzart an der Führung vorbei.

Nach einigen spannenden Anfangsminuten gelang dem SC Tragwein-Kamig in der 33. Minute die Führung. Thomas Walter Mühlbachler nutzte einen Abwehrfehler der Luftenberger und schoss den Ball zum 0:1 ins Netz. Die ASKÖ Luftenberg versuchte sofort zu reagieren, konnte jedoch bis zur Halbzeitpause keinen Ausgleich erzielen. So gingen die Teams mit einem 0:1 in die Kabinen.

Aufholjagd und Sieg für die ASKÖ Luftenberg

Die zweite Halbzeit begann mit neuen Hoffnungen für die Luftenberger. In der 54. Minute gelang ihnen der ersehnte Ausgleich. Paul Hentschläger schob nach einer beeindruckenden Einzelleistung den Ball am Torhüter vorbei und stellte auf 1:1. Die ASKÖ Luftenberg war nun sichtlich motiviert und setzte die Tragweiner zunehmend unter Druck.

Die Gäste aus Tragwein hatten jedoch auch ihre Chancen. In der 78. Minute vergab Ambros eine riesige Möglichkeit, als er zentral vorm Tor stand, aber den Ball nicht im Netz unterbringen konnte. Nur wenige Minuten später hatte Thomas Mühlbachler die Chance, seine Mannschaft erneut in Führung zu bringen, doch sein schöner Freistoß prallte in der 87. Minute nur gegen die Latte.

In der 82. Minute dann die entscheidende Szene: Die ASKÖ Luftenberg erzielte im direkten Gegenzug den Führungstreffer zum 2:1. Daniel Schelmbauer war der gefeierte Torschütze und belohnte die Heimfans mit diesem Tor. Es war ein Treffer, der nach den Spielanteilen durchaus verdient war.

Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von verzweifelten Angriffen der Tragweiner, die jedoch nicht mehr zum Erfolg führten. Schließlich beendete der Schiedsrichter das Spiel nach 90 Minuten mit einem 2:1-Sieg für die ASKÖ Luftenberg.

Ein spannendes und intensives Spiel, das die ASKÖ Luftenberg dank einer starken zweiten Halbzeit für sich entscheiden konnte. Der SC Tragwein-Kamig musste trotz einer frühen Führung und guten Chancen die Heimreise ohne Punkte antreten.

1. Klasse Nord-Ost: Luftenberg : SC Tragwein-Kamig - 2:1 (0:1)

82 Daniel Schelmbauer 2:1

54 Paul Hentschläger 1:1

33 Thomas Walter Mühlbachler 0:1

