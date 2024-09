Union Schönau ringt SPG Weitersfelden/Kaltenberg/Liebenau mit 1:0 nieder

Details Montag, 23. September 2024 22:00

In einem äußerst spannenden Spiel der 1. Klasse Nord-Ost konnte die Union Schönau die SPG Weitersfelden/Kaltenberg/Liebenau mit 1:0 besiegen. Das Spiel war geprägt von intensiven Zweikämpfen, vielen Fouls und einem entscheidenden Treffer in der zweiten Halbzeit. Die Hausherren zeigten sich vor heimischem Publikum als die verdienten Sieger, auch wenn die Partie bis zur letzten Sekunde auf Messers Schneide stand.

Intensive erste Halbzeit ohne Tore

Schon früh in der Partie zeichnete sich ab, dass die Union Schönau keinen Fehlstart hinlegen wollte. Bereits in der ersten Minute setzte Kiesenhofer ein erstes Zeichen mit einem spektakulären Lattentreffer nach einer Flanke von rechts außen.

In der Folgephase erhöhten die Schönauer den Druck weiter. Immer wieder kam es zu gefährlichen Situationen vor dem Tor der Gäste. Eine erste Riesenchance ergab sich in der 11. Minute, als Katar nach einer Pressing-Situation alleine auf das Tor zulief, jedoch am Torwart scheiterte. Auch die folgenden Nachschüsse von Haunschmidt und Liedl fanden nicht den Weg ins Tor.

Weitersfelden/Kaltenberg/Liebenau wehrte sich jedoch tapfer und setzte immer wieder zu Entlastungsangriffen an. In der 24. Minute hatte die Union Schönau durch Kiesenhofer und Liedl erneut eine gute Möglichkeit, aber die Gäste verteidigten gut. Das Spiel blieb hart umkämpft, was auch in der 39. Minute deutlich wurde, als ein Freistoß der Schönauer keine Früchte trug. Schließlich ging es nach einer intensiven ersten Halbzeit ohne Tore in die Pause.

Entscheidendes Tor und hitzige Schlussphase

Die zweite Hälfte begann mit deutlich mehr Ballbesitz für die Union Schönau, die sich aber zunächst keine zwingenden Chancen erspielen konnte. In der 60. Minute war es dann fast soweit, als Katar nach einem schönen Spielzug den Pfosten traf. Die Fans mussten sich noch gedulden, doch in der 63. Minute war es endlich soweit: Vladyslav Protsko traf aus der Distanz zum erlösenden 1:0 für die Hausherren.

Die Union Schönau spielte danach routiniert und ließ Weitersfelden/Kaltenberg/Liebenau kaum noch zur Entfaltung kommen. In der 68. Minute setzte Kiesenhofer erneut ein Zeichen mit einem schnellen Vorstoß über die rechte Außenbahn. Die Gäste hatten in der 85. Minute noch eine letzte Großchance durch einen Freistoß, der knapp am Tor vorbeiging. Cicler im Tor der Schönauer wäre allerdings wohl zur Stelle gewesen.

In der hitzigen Schlussphase ab der 90. Minute prägten viele Fouls das Geschehen. Eine fragwürdige Entscheidung des Schiedsrichters erhitzte die Gemüter zusätzlich, und es dauerte einige Minuten, bis sich die Gemüter wieder beruhigten. Nach insgesamt fünf Minuten Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab, und die Erleichterung bei den Schönauer Spielern und Fans war deutlich spürbar.

Insgesamt war es ein solider Auftritt der Union Schönau, die sich mit dem verdienten 1:0-Erfolg wichtige Punkte sicherten. Der Einsatz und Kampfgeist beider Mannschaften machten das Spiel zu einem echten Highlight der 6. Runde in der 1. Klasse Nord-Ost (OÖ).

Stimme zum Spiel

Stefan Viehböck (Sektionsleiter Union Schönau):

„Ich würde sagen, dass wir das Spiel relativ gut unter Kontrolle hatten und auch gute Chancen vorgefunden haben. Weitersfelden hatte Ende der ersten Halbzeit auch gute Möglichkeiten, um in Führung zu gehen. Nach dem Seitenwechsel haben wir dann das Spiel gestaltet und der Gegner hat sich mehr auf die Defensive fokussiert. Uns ist es dann gelungen, das 1:0 zu machen."

Der Beste: Stefan Scheuchenpflug (ZDM, Schönau)

1. Klasse Nord-Ost: Schönau : SPG W/K/L - 1:0 (0:0)

63 Vladyslav Protsko 1:0

